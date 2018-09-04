Sürekli Bir Suçluluk Psikolojisi İçindeyim

On yıllık evliyim, üç kızım var. Ortanca kızım iki yaşındayken üçüncü kızımı kucağıma aldım ve benim için gerçekten zor bir dönem başladı. Kendimi üçüncü kez anne olmaya hazır hissetmiyordum.

PSİKOLOG CEMİLE AKDAĞ ÇEBİ

Merhaba Cemile Hanım,

On yıllık evliyim, üç kızım var. Ortanca kızım iki yaşındayken üçüncü kızımı kucağıma aldım ve benim için gerçekten zor bir dönem başladı. Kendimi üçüncü kez anne olmaya hazır hissetmiyordum. Elbette bebeğimin sevgisiyle, zamanla bu duruma da alıştım -kızım dört aylık oldu- ama kendi içimde çok şeyin değişmeye başladığını fark ettim. Her zaman biraz fazla özeleştiri yapan biriydim fakat bu kez kendime karşı gerçekten acımasız olmaya başladım. Eşim çoğu zaman aşırı derecede alıngan olduğumu söylüyor, bunu o söyleyene kadar fark etmiyorum bile. Kim ne derse üstüme alınıyorum, sürekli bir suçluluk psikolojisi içindeyim. Sizce anne olarak çocuklarıma yetememe korkusu mu bu? Yoksa lohusalık sendromu yaşadım da atlatamadım mı? Kendimi daha iyi, daha mutlu ve güçlü hissetmek istiyorum artık.

Aynur

Merhaba Aynur Hanım,

Doğum sonrasının, bir kadının hayatında psikiyatrik hastalıklara en fazla yakalanma riski taşıdığı dönemlerden biri olduğu bilinmektedir. Doğum sonrası ilk günlerde annede duygusal iniş çıkışlar, ağlama krizleri, kaygı ve yorgunluk olması “annelik hüznü” olarak adlandırılır ve bunun geçici olması beklenir. Annenin endişesi çoğunlukla bebeğin bakımı ve yeni hayat düzeni üzerinedir. Anne iyice dinlendiğinde ve çevreden destek aldığında bu endişelerin genellikle azaldığı görülür. Ancak bazen annenin bu durumunun şiddeti ve süresi artabilir, hatta aylarca sürebilir. Lohusalık sendromu diye tabir ettiğiniz postpartum (doğum sonu) depresyonu, doğumdan sonraki 6-8 haftada başlayan ve en az 4 hafta süren;

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi EYLÜL 2018 sayısında.