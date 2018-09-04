“Olur Mı Kahve-Hane Yine Mecma Ehl-i İrfana?”

ELİFE ATEŞ

Sene 1543. Kahve yüklü gemiler ilk defa İstanbul kıyılarına yaklaştığında, bütün kahve çuvalları delinip caanım kahveler denize dökülüvermiş. Geldikleri gibi bile geri gidememiş mübarekler. Nitekim henüz mahiyeti fazlaca bilinmeyen, şeriata uygunluğu tam olarak kestirelemeyen kahve şüpheli hükmündeymiş ve dedelerimiz de ilk zamanlar bu şüpheliden epeyce kaçınmışlar. Bunda kahvenin geldiği ülkelerdeki farklı tüketim şekillerinin de etkisi olmuş tabi. Ama zamanla alimlerimiz tarafından kahvenin üzerindeki şüphe bulutları deliller ışığında kaldırılmış. Fakat o şüpheli olduğu düşünülen dönemlerde kahveci esnafı da kahve içen de epey bir “azar”a maruz kalmış. Mesela Nevi dedemiz bir şiirinde zamanının bir nevi zabıtası olan “muhasip”lerin kahve satan esnafa düşmanca davrandığını beyan edip, kahvenin gece çalışmak isteyen o günün akademik tayfası olan müderrisler için elzem olduğunu ifade etmektedir. Fakat sözü, bugünün eli laptop tutan tüm ilim tayfasını da pek bir güzel yansıtmaktadır. O vakit buyurun aşk ile:

“Muhtesib kahve-furuşa ne taaddi eyler

Yohsa kafir mi olur içse müsülman kahve

İrte derse çıkamaz gice kitaba bakamaz

Eger içmezse müderris iki fincan kahve”

(Şu zabıtanın kahve satıcısına garezi ne? Yoksa Müslüman kahve içince kafir oluyor da bizim mi haberimiz yok? Eğer müderris iki fincan kahve içmese ne yarınki derse çıkabilir ne de gece kitap yüzü açabilir.)

KAHVENİN İŞLEVİ

Gördüğünüz üzere kahve hoş içimli bir içecek olmasının yanı sıra “uyanık tutma” fonksiyonu dolayısıyla da çokça tercih edilmiş. Mesela bugün sınava hazırlanan bebelerin “Uyanık kalalım” motivasyonuyla tükettikleri kahveyi, bundan yüzlerce yıl önce müderris dedeleri gibi mutasavvıf dedeleri de yine aynı niyetle tüketmiş. Onlar da gece ibadetlerinde “Uyanık ve dahi dinç olalım” diye tekkelerde kahve içmişler.

…

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi EYLÜL 2018 sayısında.