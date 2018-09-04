Okula Uyum Sürecinde Neler Yapabiliriz?

Okula giden herkesin mutlaka evine döndüğünü öğrenen çocuk ayrılık kaygısından sıyrılıp “Acaba annem beni tam saatinde alacak mı?” diye düşünmekten kurtulur. Bunu öğretmenler de gerektikçe ifade eder zaten, ancak çocuğun bu bilgiyi ailesinden duyması her zaman daha etkilidir.

ELİF ÖZDEMİR

Hangi sınıftan başlayacak olursa olsun okulla ilk kez tanışacak bir çocuk adaptasyon sorunu yaşayabilir ve bu süreci kolay atlatabilmek için anne babasının yardımına ihtiyaç duyar. Bu noktada ebeveynin desteği ve doğru telkinler vermesi, çocuğun yeni çevresi hakkında olumlu hisler besleyip ortama uyum sağlamasına katkıda bulunur.

Okula gidiş kaygılarını azaltmak için çocuğumuza okulla ilgili bilgi vermek, hikayeler okumak, kendi okula başlangıç deneyimimizi anlatmakla işe başlayabiliriz. Ailedeki her bireyin farklı sorumluluklara sahip olduğunu hatırlatıp bu nedenle yetişkinlerin işe, çocukların da okula gittiğini belirterek okula gitmenin hayatın doğal bir unsuru olduğunu hissettirebiliriz. Ayrıca okulda onu çok seven öğretmen ve arkadaşları olacağını, öğretmeninden her konuda yardım alabileceğini anlatarak kendini güvende hissetmesini sağlayabiliriz.

Böylesi yeni deneyimlerde çocuğa bazı bilgilerin önceden verilmesinin faydalı olacağını belirten Okul Öncesi Öğretmeni Hilal Ünlü’ye göre; çocuğa okulda neler yapacağı, ne kadar zaman geçireceği, hangi kurallara uyacağı ailesi tarafından anlaşılır bir şekilde açıklanmalı, eğlenip yeni şeyler öğreneceği aktarılmalıdır. Okula yalnızca belli zaman aralıklarında gideceğini duyan ve ders bitince her çocuğun mutlaka evine döndüğünü öğrenen çocuk ayrılık kaygısından sıyrılıp “Acaba annem beni tam saatinde alacak mı?” diye düşünmekten kurtulur. Bunu öğretmenler de gerektikçe ifade eder zaten, ancak çocuğun bu bilgiyi ailesinden duyması her zaman daha etkilidir.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi EYLÜL 2018 sayısında.