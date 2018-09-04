Oğlum Bana Karşı Çok Hırçın

İki çocuğum var, onları babasız büyütüyorum. Küçük oğlum ayrıldığımızda henüz iki yaşındaydı, şimdi on bir yaşında. Akıllı, yerine göre söz dinleyen bir çocuktu fakat bu sene ne olduysa karakteri değişti.

PEDAGOG PERİHAN GÜL

Merhaba Perihan Hanım;

İki çocuğum var, onları babasız büyütüyorum. Küçük oğlum ayrıldığımızda henüz iki yaşındaydı, şimdi on bir yaşında. Akıllı, yerine göre söz dinleyen bir çocuktu fakat bu sene ne olduysa karakteri değişti. Fazlasıyla hırçın ve bana karşı saygısız. Ablası ile aralarında iki yaş var, onunla da çok kavga ediyor. Çocuklarımın yanında bir tek ben varım. Yani onlarla ilgilenen başka biri yok. Yetemiyor olmak beni kahrediyor inanın. Sizce ne yapmalı, oğlumun bana olan davranışlarının düzelmesi için nasıl davranmalıyım?

Sadiye

Merhaba Değerli Okurumuz,

Bugün evlat yetiştirmek babalarımızın, dedelerimizin zamanından çok daha zor ve daha fazla uğraş gerektirmekte. Anne ve babadan sadece birinin bunu tek başına üstlenmesi ise en az iki kat daha zor. Bunca yıllık meslek hayatımda anne babanın boşanması kadar çocuğu yaralayan başka bir şey görmedim. Aileler boşanma kararı alırken genellikle o günün şartlarını göz önünde bulunduruyorlar. Maalesef bir çoğu daha sonraki yılları hesap edemiyor.

Her çocuk için aynı olmamakla birlikte, ergenliğe yaklaştıkça arkadaş grubunun çocuk için daha bir önem kazandığını ve anne babanın ikinci sıraya düştüğünü görüyoruz. Boşanmış aileler işte en büyük sıkıntıyı bu noktada çekmeye başlıyorlar. Hatta çocuklar birlikte yaşadıkları ebeveynlerini suçlama yoluna giderek ayrılmanın sebebi olarak görüyor, onlara karşı daha bir acımasız davranabiliyorlar.

…

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi EYLÜL 2018 sayısında.