İlmek İlmek Evler

Örgü mevzusuna şöyle ucundan kenarından yaklaştığınızda bile tığ ile ya da sadece eller kullanılarak nelerin ortaya çıkarılabildiğine çok şaşırıyorsunuz.

YEŞİM ŞENTÜRK

Marifetli hanımlar kendilerine daima maharetlerini konuşturacak bir alan buluyorlar. İster ev ekonomisine katkı, ister hobi amaçlı, ister hayata estetik bir dokunuş kazandırmak için olsun, hemen her konuda harekete geçip çok başarılı işler ortaya koyabiliyorlar. Bu ay sosyal medyadan tutun da dekorasyon mağazalarına kadar pek çok yerde karşımıza çıkan el emeği, örme ürünlerden bahsedeceğiz.

Dekoratif örme ürünlerde sepetler, puflar, saklama kutuları, supla diye bildiğimiz sofra servisleri ve kilimler ilk göze çarpanlar oluyor. İncelediğimizde penye, hasır, kağıt iplik olmak üzere birkaç farklı malzeme kullanıldığını görüyoruz. Örgü mevzusuna şöyle ucundan kenarından yaklaştığınızda bile tığ ile ya da sadece eller kullanılarak nelerin ortaya çıkarılabildiğine çok şaşırıyorsunuz.

Siz de Deneyin

Siz de yeni bir fikirle karşılaştığı zaman “Acaba bunu ben de yapabilir miyim?” diye düşünenlerden misiniz? Eğer öyleyse bu özelliğiniz yeni tecrübeler edinmek için size gereken hareket kabiliyetini verir. Bu yazı da sizin için iyi bir başlangıç olabilir. Dekoratif örme işinde tek malzeme ile uygulanacak birden fazla teknik sayesinde evinize yenilik getirebilirsiniz. Hatta bu işe eliniz alışır ve belli bir miktar bütçe ayırırsanız sosyal medyada yaptığınız işleri sergileyip zamanla sipariş alır hale gelebilirsiniz. Aile ekonomisine katkı sağlarken vaktinizin bir kısmını hayli rahatlatıcı bir aktivite olan örgüye ayırmış olmanın keyfini yaşayabilirsiniz.

El Emeği Her Zaman Samimidir

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi EYLÜL 2018 sayısında.