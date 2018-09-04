Dosdoğru Çocuklar Yetiştirmek

Bugün rahat ve huzurlu yaşayabiliyorsak dün iyi terbiye edilmiş nesillerin sayesindedir. Yarın eğer bir huzursuzluk olursa onun da müsebbibi bugünün anne babaları olacak.

ABDÜLGANİ GÜMÜŞLÜ

Bir milletin en büyük sermayesi sıhhatli, terbiyeli ve çok çalışkan evlatlardır. Çocuk terbiyesi başlı başına bir sanattır. Bu sanatı en iyi şekilde icra edecek olan ise ebeveyndir. Özellikle annelerin rolü çok önemlidir. Zira çocuk ilkleri anneden alır. En tesirli nasihat annelerin nasihatidir.

İnsan kaç yaşına gelirse gelsin henüz küçük bir çocukken annesinden duyduklarını, gördüklerini unutmaz. Çünkü onlar kalbine nakşedilmiştir. Anne çocuklarını neye yönlendirirse, çocuk da ona meyleder. Bu sebepledir ki bir evladı en güzel eğiten mektep ana kucağıdır.

Anneye Verilen Söz

Tarih boyunca unutulmamış olan güzel insanların hikayelerinde, ayaklarının altında cennet olan anneler vardır. Bu mübarek annelerden biri de Seyyid Abdulkadir Geylani’nin (k.s) annesidir. O, henüz on bir yaşındaki çocuğunu ilim tahsiline gönderir. Oğlunu uğurlarken şu nasihati verir: “Oğlum! Ne derece darda kalırsan kal, her ne pahasına olursa olsun bir defa bile yalan söyleme! Mecbur olup da yalan söyleyecek olursan, önce Allah’ı sonra da beni hatırlayarak bundan vazgeç.” Bu nasihati dinleyen Abdulkadir Geylani (k.s) yola koyulur. Yolda haramiler kervana saldırır. Kervandaki kişileri teker teker soymaya başlarlar. Parasını vermeyenlere işkence edip istediklerini zorla alırlar. Henüz on bir yaşında olan Abdülkadir Geylani’nin yanına gelen soyguncu, “Senin neyin var?” diye sorunca, hazret “Kırk altınım var” cevabını verir.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi EYLÜL 2018 sayısında.