Renklere Dair Bildiklerinizi Unutun

YEŞİM ŞENTÜRK

Her ne kadar “tartışılmaz” dense de aslında hep tartışılagelmiştir zevkler ve renkler konusu. “Bu bununla iyi gider’’, “O renk hiç onunla uymuş mu?” gibi cümlelerle fikrimizi, zevkimizi yeri geldiğinde dillendirmişizdir. Artık renkler ve zevkler konusunda olmazların, kati görüşlerin esnediği bir zamanı yaşıyoruz. Son yıllarda yükselişe geçen sektörlere (tekstil, mobilya vs.) bakacak olursak yanlış diye kaçındıklarımızı tekrar değerlendirme vaktinin geldiğini rahatlıkla görürüz. Hatta bir başka estetik gözle yaklaşırsak “Uymuyor, olmuyor’’ diye bir kenara attığımız eşyaları, aksesuarları nasıl değerlendirebileceğimize dair önemli fikirler edinebiliriz. Haydi, şimdi birbirine uymadığı ezberiyle baktığımız bazı renk gruplarını ele alalım ve ortaya ne kadar şaşırtıcı sonuçlar çıktığını görelim.

Kırmızı ve Pembe

Pembe ve kırmızının birlikteliği söz konusu ise rüküş olma kaygısı genellikle hat safhadadır. Bu nedenle ev dekorasyonu ve giyimde bir araya getirmekten ziyadesiyle kaçındığımız iki renktir onlar. Oysa korkmaya hiç gerek yok. Renk kullanımında önemli olan tonlardır. Renk tonları, renk değerlerini -sıcaklığını- belirler ve bu sayede bir araya gelemeyecek renk yoktur.

Tahmin edeceğiniz üzere, kırmızı ve tonları girdiği mekana yüksek enerji getirir ve çarpıcı bir görünüm kazandırır. Bu canlı renkleri oturma odası, yemek odası, mutfak için düşünebilirsiniz. Üstelik sadece aksesuarla sınırlandırmanıza gerek yok. Pembe kadife bir koltukla kırmızı bir sehpa pekala iyi bir görüntü oluşturabilir. İhtiyacınız olan, birazcık cesaretten fazlası değildir.

Kahverengi ve Siyah

“Mekanı daraltır, boğar” diye düşündüğümüzden siyahlardan uzak dururuz. Siyaha olan mesafemiz

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Ağustos 2018 sayısında.