Oğlum Kızımın Eşyalarını Kullanmak İstiyor

Benim 5 yaşında bir kızım, 7 yaşında da bir oğlum var. Kızım doğduğunda oğlum çok mutlu olmuştu, kıskançlık yaşamamıştık. Başlarda oğlum kızıma alınan eşyaların aynısından kendisine de alınmasını istiyordu.

PEDAGOG PERİHAN GÜL

Merhaba Perihan Hanım;

Benim 5 yaşında bir kızım, 7 yaşında da bir oğlum var. Kızım doğduğunda oğlum çok mutlu olmuştu, kıskançlık yaşamamıştık. Başlarda oğlum kızıma alınan eşyaların aynısından kendisine de alınmasını istiyordu. Ben de ona bunların kızlara özgü olduğunu anlatmaya çalışıyordum. Oğlum hala kızımın eşyalarını merak ediyor, oyuncaklarıyla oynamak istiyor hatta bazen kıyafetlerini denemeye çalışıyor. Geçtiğimiz gün, dışarı çıkarken toka takmak isteyip kızımla kavga bile etti. Bunun ileride daha büyük bir problem haline gelmesinden korkuyorum. Sizce ne yapmam gerekiyor?

Tuğba S.

Değerli Okurumuz,

Ebeveynler olarak çocuklarımızı yetiştirirken birçok şeyi bilmeye ve uygulamaya ihtiyacımız vardır. Bunlardan biri de çocukların özellikle ilk yaşlardaki gelişim aşamalarının özellikleridir. Çocuklar üç yaş civarında insanların kız ve erkek, iki farklı cinsiyette olduğunu kavramaya ve bu konuda sorular sormaya başlarlar. Ebeveynler bu noktada çocuktan gelen sorulara onu susturma yoluna gitmeden, yanlış ya da abartılı ifadelere başvurmadan, elden ayaktan bahseder gibi çocuğun anlayacağı şekilde basit cevaplar verirlerse bu merak doğal bir şekilde giderilir. Aksi takdirde çocuk sorusunun cevabını aramaya devam edecektir.

Beş yaşından itibaren ise çocuklar kendi cinsiyetlerine özgü giyinmeye özen gösterirler. Bu konuda çocukların desteklenmesi gerekir. Ebeveynin yaptığı davranışı sergileyen, örneğin annesinin bakım malzemesini kullanan kız çocuğu ya da babasının kravatını takan erkek çocuk ile alay edilmemelidir.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Ağustos 2018 sayısında.