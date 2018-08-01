Güne Erken Hatta Çok Erken Başlamak

Bebeklerin erken uyanmasının en bilinen nedenlerinden biri de aşırı sıvı tüketimidir. Ek gıda sonrası gece beslenmesine devam eden ya da uyku saatinden önce çok fazla sıvı tüketen bebekler bezleri fazla dolduğu için vakitsiz uyanabilirler.

AYZIT ULUAT

Anne babaları, bebeklerini büyütürken en çok yoran konulardan biri uykudur. “Bebeğim günde kaç saat uyumalı?”, “Saat kaçta yatıp, kaçta kalkmalı?”, “Sağlıklı uyku için neler yapmalıyım?” gibi onlarca sorunun içinde boğulan ebeveynler, uyku ile ilgili tüm yapılması gerekenleri düzene koymaya çalışırken bazen sürpriz bir sorunla daha karşılaşırlar: Şafakla güne başlamak… Bazı bebekler henüz hava aydınlanmamışken, horozlardan önce güne başlamak isterler. Bir de ebeveynleri yanlış tutum sergilerse bunu alışkanlık haline getirmeleri fazla zaman almaz. Küçük bebeklerin ideal uyanma saatleri 06.30-08.00 arasıdır. Zaman geçtikçe ve ufaklıkların yaşları büyüdükçe bu saat 07.30-09.30’a doğru ilerleyerek ebeveynleri biraz daha rahatlatır. Ek gıdaya geçtikten sonra ise bebeklerin en az sabah 6’ya kadar uyumaları beklenir. Ama macerayı seven bazı bebekler ısrarla 04.30-05.00 gibi güne başlamak isterler.

Uyandığında Nasıl Davranılmalı?

Bebeğiniz alacakaranlıkta uyandığında, çok küçük ve konuşamıyor olsa bile ona henüz uyanma saatinin gelmediğini anlatın. Işıkları açmayın ve gerekli açıklamaları yaptıktan sonra çok gerekmedikçe iletişime geçmeyin. Çok ağlamıyorsa yataktan kaldırmamaya dikkat edin. “Uğraştım ama uyumuyor” deyip bebeğinizi odadan çıkartırsanız ya da birlikte odada oyun oynarsanız ufaklık muhtemelen erken kalkma işini alışkanlık haline getirecektir. Tüm uğraşlarınıza rağmen uyumamış da olsa bebekle herhangi bir etkileşime geçmeden, uyanması gereken saate kadar bekleyin ve saati gelince “günaydın” deyip öyle yataktan çıkarın. Bebeğiniz bu tutumunuza rağmen erken kalkmakta ısrarcı ise sorunun kaynağını anlamaya çalışın ve çözüm odaklı yaklaşın.

Öğle Uykusunu İyi Ayarlayın

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Ağustos 2018 sayısında.