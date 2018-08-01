Düzeni Bozan Ufacık Şeyler Bile Paniklemesine Yetiyor

Eşim çok kaygılı biri. Hayatın düzenini sekteye uğratan ufacık şeyler bile onu panikletmeye yetiyor. Sanki hayatın tüm kontrolü elimizden gitmiş gibi bir hale giriyor.

PSİKOLOG CEMİLE AKDAĞ ÇEBİ

Merhaba Cemile Hanım;

Eşim çok kaygılı biri. Hayatın düzenini sekteye uğratan ufacık şeyler bile onu panikletmeye yetiyor. Sanki hayatın tüm kontrolü elimizden gitmiş gibi bir hale giriyor. Hayatımıza yeni şeylerin girmesi de tam bir imtihan oluyor. Onu kötü bir şey olmayacağına dair ikna etmeyi çoktandır bıraktım. Ama yaşadığı hal bizi de geriyor. Yani kendi haline bırakmak da çözüm olmuyor. Hem eşimin hem evimizin selameti için bu durumu nasıl aşabiliriz? 15 yıllık evliyiz, idare etmeye çalışıyorum ama susmanın, kendi haline bırakmanın idare etmek olmadığını anladım. Bu sorunu çözmemiz gerektiğini düşünüyorum artık.

Nevzat

Merhaba Nevzat Bey,

Yazdıklarınızdan eşinizin kaygı yoğunluğunun hayli fazla olduğunu ve bu konuda çaresiz kaldığınızı anlıyorum. Birçok insan eşinizinki gibi kaygılar yaşayabilir ancak önemli olan bu kaygılardan hayatın ne şekilde etkilendiğidir. Eşinizdeki kaygının hem eşinizin hem de ailenizin yaşamını olumsuz etkilediğini söylüyorsunuz. Eğer bahsettiğiniz durum birkaç haftadan uzun süren, azalmayan ve süreklilik arz eden, günlük hayatta eşinizin işlevselliğini bozan bir hal aldıysa tanı için psikiyatrik bir değerlendirme yapılması uygun olabilir. Eğer eşinizin bir kaygı bozukluğu var ise doktorunuz ilaç ve gerekirse danışmanlık için sizi yönlendirecektir. Anksiyete/kaygı bozuklukları çoğu zaman tedavi edilebilen rahatsızlıklardır.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Ağustos 2018 sayısında.