Vitrin Gibi Düzenli Gardıroplar Hayal Değil

YEŞİM ŞENTÜRK

Çok fazla kıyafetimiz var. Görünüşümüze önem veriyoruz. Mevsimine, beğenimize, ihtiyacımıza göre alışveriş yapıyoruz. Vücut tipimiz değişiyor, bayram geliyor, akrabanın düğün vakti yaklaşıyor… Yeni şeyler almaya devam ediyoruz. Bu tabi hale gelmiş durumun bir de evdeki uzantısı var. Tüm o kıyafetler ne olacak? Biriktirilmesi, renklerine göre ayrıldıktan sonra yıkanması, kurutulması, ütülenmesi, yerleştirilmesi kolay iş değil. Fakat imkansız da değil; yeter ki şu ilkeyi ev işi düzenini oluştururken daima hatırlayalım: Her şeyin bir yeri olmalı ve her şey yerli yerinde olmalı.

Kıyafet bakım zincirinin son halkası olan “yerleştirme’’ aşaması için bazı çözüm önerilerine ihtiyacımız olabilir. Çiçek gibi düzenli bir gardırop, temiz eşyalar kendimizi çok iyi hissetmemizi sağlayacak, buna inanın. Öyleyse düzenlemeye başlayalım!

Dağınıklığı Temizleyin

Öncelikle fazla kıyafetlerden kurtulun. Nasılsa bir gün giyerim (zayıflayınca, işe başlayınca, evde rahat olur vs.) diye aldığınız, dolapta öylece bekleyen eşyalarla vedalaşın. Buna daralan ya da büyük gelenler de dahil. Unutmayın ki vedalar yeni başlangıçları doğurur.

Akıllı Alışveriş

Giysi dolabınız için özenle seçilmiş ve birbiriyle “kombinlenebilir” belli sayıda kıyafetleriniz olsun. Bir stil danışmanı, kitabında on parçalık gardıroptan bahsetmişti. Sadece on parça kıyafet ile giyinme meselesi halledilebilir miydi gerçekten? Bu sistem kulağa biraz tedirgin edici gelse de özü şudur: Kaliteli, klasik ve anahtar parçalar. Dolapta toplamda on parça olmak zorunda değil belki ama seçimler düşünülerek yapılmalı ki birbirleriyle kombinlendiklerinde yakışsın, her biri işlevsel olsun.

Kategorize Edin

