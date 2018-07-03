Tatili Krize Değil Fırsata Çevirin

PERİHAN MURAT

Yaz tatili çocukların bir yıl boyunca sabırla beklediği okulsuz ve erken yatma zorunluluğu olmayan günler demektir. Yazın çocukların hayallerini süsleyen şeylerin başında ise derslerle ilgili hiçbir şeyin hayatlarında olmaması gelir. Defter, kitap, kalem hatta mümkünse veli bile görmek istemezler. Evet, çocuklarımız okulla ilgili konuştuğumuzda bizi dahi görmek istemeyebiliyorlar. Derslerle ilgili konuşmaya başladığımızda “Tamam anne ya, daha çok var…” diyerek neredeyse tatilin hiç bitmeyeceğine inanmak isterler. İyi hoş da sayılı gün çabuk geçiyor. Neticede tatilini okul ve dersler adına “hiçbir şey yapmayarak” değerlendiren öğrenci ve veliler, okulların açılacağı son haftaya gelindiğinde yüzleşilmesi gereken büyük bir krizle karşı karşıya kalıyor. Çünkü geride bırakılan bomboş geçmiş üç ay, çocukların hem okuldan uzaklaşmasına hem de bilgilerin unutulmasına sebep oluyor.

Elbette çocuklarımız tatilde tatil yapacak, gülüp oynayacak. Ama birtakım planlamalarla tatilin tadını çıkarırken derslerinden de geri kalmayacak. Çocuğunuzun eksik konularını tamamlaması ya da zayıf olduğu dersleri daha iyi anlaması için konu tekrarı yaparak bildiklerini pekiştirmesi çok verimli olacaktır. Bunun için kısa ders saatleri planlayabilirsiniz. Kendini test etmesi için ona hazırlayacağınız küçük sınavlar da okulla bağını koparmasına engel olacaktır.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Temmuz 2018 sayısında.