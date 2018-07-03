Bizimle İletişim Kurmaktan Kaçıyor

PEDAGOG PERİHAN GÜL

Merhaba Perihan Hanım;

Öncelikle okurların sorularına yıllardır içtenlikle cevap verdiğiniz için size teşekkür ederim. Bizim problemimiz ortanca oğlum ile ilgili. Kendinden büyük abisi ve kız kardeşiyle arasında fazla yaş farkı yok. Çocuklarımızın hepsine adil davranmaya, eşit oranda ilgi göstermeye gayret ettik hep. Ne var ki bizimle iletişim kurmaktan kaçıyor oğlum. Hep diğerlerinden farklı oldu. Daha az konuşan, içine kapanık bir karakterde kendisi. Mizacının farklı olduğunu görüyorum fakat hakkında az şeyi biliyor oluşumuz okul dersleri, arkadaşlık ilişkileri gibi konularda elimizi kolumuzu bağlıyor. Hiçbir şeyi bize anlatmıyor. Zeki bir çocuk ama son derece mesafeli. Duvarlarını aşamıyoruz. Henüz 14 yaşında, korkum biraz daha büyüyünce onunla aramızdaki uçurumun daha da büyümesi. Sizce onunla gerçekten nasıl iletişim kurabiliriz?

Gülseren

Değerli Okurumuz,

Üç çocuklu ailelerde en sık karşılaşılan problemlerden biri ortanca çocukla ilgili yaşanan sıkıntılardır. Ortanca çocuk, büyük olan abla/abisinin bilgi ve becerisine, küçük olan kardeşin ise gördüğü ilgiye ulaşamadığı için hep bir bocalama içindedir. Bir nevi arada kalmışlık hikayesi de denilebilir aslında buna. Birçok ailede ekmek almak, çöp atmak gibi ufak tefek işleri yapması için ismi anne baba tarafından en çok zikredilen ortanca çocuktur.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Temmuz 2018 sayısında.