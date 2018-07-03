Bebeklerin Sıkı Dostları Evcil Hayvanlar

AYZIT ULUAT

Hayvan sevgisi çocukların duygusal ve sosyal gelişimini desteklediği için ebeveynler tarafından bebeklikten itibaren aşılanmalıdır. Bebeklere, gelişimlerine sayısız katkı sağlayacak hayvanların sevgisini kazandırmanın en güzel yolu onları ufak sorumluluklarını alabilecekleri, dostluklarını kazanabilecekleri evcil hayvanlarla beraber büyütmektir. Birlikte keyifli oyunlar oynadığı bir kediyle, izleyerek hayallere daldığı rengarenk balıklarla yahut beraber uçmayı hayal ettiği bir kuşla büyüyen bebekler daha pozitif, merhametli ve sevgi dolu olurlar. Küçük dostları sayesinde sosyal yönleri gelişir, farklı ortamlara adapte olmakta ve yeni arkadaş edinmekte zorlanmazlar. Hayvan sevgisi kazandırılmış bebekler büyümeye başladıklarında çevrelerine karşı daha duyarlı ve saygılı olurlar.

Evcil Hayvanlar Bağışıklığı Kuvvetlendirir

Tüm kontrolleri ve aşıları yapılmış evcil hayvanlarla beraber büyüyen bebekler diğer bebeklere göre daha az hasta olurlar. Bağışıklık sistemleri kuvvetlenir. Sanılanın aksine hayvanla yaşamak -genetik bir yatkınlık yoksa- herhangi bir astım, alerjik rahatsızlık ve solunum problemine neden olmaz. Annelerin bebekleri olduğunda evlerini “aşırı steril” hale getirip mikroplardan uzak ortam hazırlamaları, bebeklerin bağışıklıklarını savunmasız bırakarak kuvvetlenmesini engeller. Ancak evcil bir hayvanla büyüyen bebekler birtakım mikroplarla daha erken tanıştıkları için bağışıklıkları kuvvetlenir ve mikroplara karşı erkenden savunma geliştirirler. Ayrıca bazı evcil hayvanlar solunum yolu ile bulaşan birtakım virüsleri de engelledikleri için bebeklere daha sağlıklı bir ortam sunarlar.

Hayvan Sevgisi Özgüveni Destekler

…

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Temmuz 2018 sayısında.