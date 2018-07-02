İradesizliğim Kendime Olan Saygımı Azalttı

PSİKOLOG CEMİLE AKDAĞ

Merhaba Cemile Hanım,

Benim sorum, aldığım kararları sürdürmede, uygulamada yaşadığım zorluklarla alakalı. Kendime verdiğim sözleri tutamamak, aldığım kararları hayata geçirememek öz benliğime duyduğum saygıyı azaltmaya başladı. Kendime yeterince değer vermiyorum artık. Kilo problemim var, herkes gibi benim de terketmek istediğim bazı alışkanlıklarım var. Kendimi motive edip bir heyecanla adım atıyorum, sağlıklı bir hayata başlayayım diyorum fakat bu motivasyon en fazla birkaç gün sürüyor. Diyetisyene yahut doktora gidiyorum, gereken ne varsa yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. Sizce irade zayıflığım başka bir problemin göstergesi mi? Kendimle verdiğim bu mücadelede bana neler önerirsiniz?

Hatice

Merhabalar,

Herkesin hayatında aldığı kararları uygulamakta zorlandığı zamanlar olabilir ve bu zorlanma da pek çok farklı etkenden kaynaklanabilir. İnişler ve çıkışlarla dolu bu hayatta bazen motivasyonunuz sizi istediğiniz yere kadar götüremeyebilir. Ancak bir düşünürün söylediği gibi; “En büyük başarı hiç yere düşmemek değil, her düşüşten sonra ayağa kalkmaktır.” Kendinizi suçlamak yerine hangi durumlarda ve şartlarda kararsızlığa düştüğünüzü bilirseniz bir dahaki sefere baştan önlem alabilirsiniz.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Temmuz 2018 sayısında.