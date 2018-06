Semerkand TV Çocuk YouTube Kanalı Açıldı!

HATİCE METİN

Çocuk programlarıyla hem miniklerin hem ailelerin beğenisini kazanan Semerkand TV, içeriklerini internet üzerinden de izleyicisine ulaştırıyor. Esma-ül Hüsna gibi dini konulardan diş fırçalama gibi günlük hayatın detaylarına kadar çocuklar için birbirinden güzel ve eğitici videolar yayınlayan Semerkand TV Çocuk YouTube kanalını, Semerkand TV çocuk programları yapımcısı Özlem Gülmez ile konuştuk. Gülmez’in sorularımıza verdiği cevaplardan anladık ki izlediklerimiz daha başlangıç, yakın gelecekte çok daha zengin ve renkli içerikler minikleri bekliyor.

Bize kendinizi anlatır mısınız biraz? Semerkand TV Çocuk YouTube kanalı kimdir, amacı nedir?

Semerkand TV Çocuk YouTube kanalı, Semerkand TV’de 2011 yılından beri titizlikle hazırlanan özgün programların yayınlandığı bir kanal olarak açıldı. İçeriğinde okul öncesi ve ilköğretim dönemine yönelik videolar var. Üretilen her içerik uzmanlar tarafından denetleniyor. Çok yönlü bir denetim mekanizması var. Çocukların zihinsel, duygusal ve manevi gelişimlerini destekleyecek içerikler hazırlıyoruz. Her bir proje ayrıntısı ile düşünülüp değerlendirildikten sonra izleyicilerle buluşuyor. Çocuğun gündemi olan her konuya değinmeye çalışıyoruz. Sanat, spor, yarışma, yemek, el becerileri, teknoloji, geri dönüşüm, bilim, müzik… Her konuda bizim bize özgü bir dilimiz olsun istiyoruz.

Çocuklara yönelik pek çok YouTube kanalı, fenomeni vs. var. Genel bir bakışla YouTube çocuklara ne veriyor ve onlardan ne alıyor?

YouTube’da beğeni toplayan çocuk YouTuberlar her gün yeni bir oyuncağa sahip olup paketini açarak mutlu oluyor, annebabasına istenmeyen şakalar yapıyor. Erkek YouTuberlar bilgisayar oyunu oynamayı duymak istemeyeceğimiz kelimelerle öğretirken; kız YouTuberlar makyaj, moda, alışveriş videoları ile popüler oluyor. Çocuklar mahallesindeki arkadaşlarını, abi veya ablalarını değil, YouTuberları görüp örnek alıyor. Peki, biz anne ve babalar çocuklarımızın kimi örnek almasını isteriz?

Çizdiğiniz bu tabloda Semerkand TV Çocuk’un yeri ne olacak?

