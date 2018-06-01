İki Malzeme, Pek Çok Eğlence: Karbonat & Sirke

Sokakta oynanan oyunların yerini tutmasa da tatilde evde yapılabilecek keyifli aktiviteler, çocuklarımızın hem güzel vakit geçirmesini sağlayacak hem de onlara pek çok yeni bilgiyi öğretecektir.

MÜZEYYEN YILDIZ

Kendi kendine şişen balon, patlayan yanardağ, yüzen balıklar, köpüren çılgın renkler… Biraz sirke ve karbonatla ev ortamında hemen her yaştan çocuğun ilgiyle katılacağı, eğlenceli ve eğitici deneyler yapmak mümkün. İçlerinden belki birkaçını okul yıllarınızdan hatırlayacağınız bu sirkeli karbonatlı deneylerin en pratik ve ilgi çekici olanlarını sizler için bir araya topladık.

Balon Şişirmenin Alternatif Yolu Nasıl Yapıyoruz?

Çocuğunuzdan boş bir şişenin içine yarısından biraz daha az bir seviyeye gelene kadar sirkeyi dökmesini isteyin. Şişirmek istediğiniz balonun içine de üç-dört çay kaşığı karbonat koydurun. Balonun ağzını hafifçe gererek şişenin ağzına geçirin. Balonu kaldırarak içindeki karbonatın sirkenin üzerine dökülmesini sağlayın. Köpürme ile tepkime gerçekleşecek, balon yavaşça şişmeye başlayacaktır. Çocuklar bu deneyde balonun adım adım şişmesini izlemekten oldukça keyif alırlar. Böylece size de deneyde gerçekleşen kimyasal reaksiyonu anlatmak için yeterince zaman kalır. (Reaksiyon bitince balon sönmeye başlayacaktır. Ama karbonatlı sirkeyi dökmek yok! Şimdi bu sirke ve karbonat karışımını ev temizliğinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Son derece sağlıklı bir temizlik maddesi elde ettiniz.)

Heyecan Verici Yanardağ

Boş bir soda şişesi, oyun hamuru, kırmızı renkli gıda boyası ve olmazsa olmaz malzemelerimiz: sirke ile karbonat. Çocuğunuzun el becerisini geliştiren, heyecan duygusunu tetikleyen, yapımı son derece kolay ve eğlenceli bu deneyle ona volkanların nasıl oluştuğunu ve dünyanın katmanları arasında sıkışan gazları anlatma şansınız da olacak. Belki bu keyifli deney, çocuğun diğer doğa olaylarına merak duyup araştırmasının da kapılarını aralayacak.

Nasıl Yapıyoruz?

…

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Haziran 2018 sayısında.