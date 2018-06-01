Fotoğraf Çekmenin Hayatındaki Yeri Nedir?

GÜLNAR AKBULUT

Günümüzde fotoğraf çekmek herhalde insanlık tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar yaygın vaziyette. Eskiden az kişinin elinde olan fotoğraf makineleri, şimdinin akıllı telefonlarıyla hepimizin cebine girdi, böylece fotoğrafçılık ucundan kıyısından hepimizin uğraşısı haline geldi. Öyle ki “Acaba dedelerimiz fotoğraf çekmeden nasıl durabiliyormuş?” diye sorasımız geliyor. Her anımızı fotoğraflamayı o kadar seviyoruz ki bazen sosyal medyada fotoğraf paylaşmanın sonuçlarını düşünmüyoruz bile. Bizi hiç tanımayan biri sosyal medya hesaplarımıza bakarak hayatımıza ilişkin pek çok ipucunu kolaylıkla yakalayabiliyor artık. Kişisel zevklerimizden yemek tercihlerimize, çoluk çocuğumuzdan sevinçlerimize, üzüntülerimize kadar hiçbir detayı atlamıyor, her şeyi herkesle paylaşıyoruz. Peki fotoğraf çekmek gerçekten bu kadar gerekli mi? Bize ne katıyor? Hayatımızdaki yeri nedir? Aklımızı tırmalayan bu soruları gençlere sorduk. Ve aldığımız cevaplara bu defa hiç şaşırmadık.

Yaşadığım Anın Tadını Çıkarmayı Tercih Ederim

Fotoğraf çekmek günümüzde hayatımızın her alanına bulaşmış bir faaliyet haline geldi. Gezerken, yürürken, arkadaşlarımızla buluştuğumuzda, hatta yemek yemeye başlamadan önce bile akla ilk gelen şey, o anın fotoğrafını çekmek oluyor. Fotoğraf çekmenin iyi yanları, yaşadığımız anı o fotoğrafa baktığımızda daha iyi hatırlamamız. Bu bir yere geziye gittiğimizde o yerin ya da arkadaşımızla çekildiğimiz bir anın fotoğrafı olabilir. Ama “İlle de fotoğraf çekmek mi lazım?” derseniz, aslında yaşadığımız anın tadını çıkarmayı, zamanı fotoğraf çekmek için harcamaya tercih ederim. Melike Aydın

Ancak Fotoğrafla O Anı Saklayabiliriz

Öncelikle hayatımda fotoğraf çekmenin büyük bir yer kapladığını söylemeliyim. Çünkü zamanı durduramayız ancak fotoğrafla o anı saklayabiliriz. “Her anı kaybolduğunda bir ruh gider” demişler. İnsan beyni yaşadığı her anıyı hatırlayamaz ancak bir fotoğraf karesinde sakladıklarımız bizi o zamana tekrar götürebilir ve o anı hatırlamamızı sağlar. Alperen Genç

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Haziran 2018 sayısında.