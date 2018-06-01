Bir mümin kardeşlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya çaba sarfetmeli, sıkıntılarını gidermeli, yapmış olduğu iyilikleri bir üstünlük olarak görmemeli, daima cömert olup arkadaşlarına cimrilik yapmamalıdır.

İSMAİL İHTİYAR

Bir mümin kardeşlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya çaba sarfetmeli, sıkıntılarını gidermeli, yapmış olduğu iyilikleri bir üstünlük olarak görmemeli, daima cömert olup arkadaşlarına cimrilik yapmamalıdır. Hz. Aişe (r.a) şöyle demiştir: “Cennet cömertlerin yurdudur. Cehennem ise cimrilerin yurdudur.” İbrahim b. Edhem (rh.a) ise şöyle der: “Dünyayı arkadaşlarından esirgeyip cenneti de düşmanlarına veren insanlara hayret ediyorum.”

(İmam Şa’rani, Tenbihü’l-Muğterrin, s. 270)

Huşu ile Namaz için Huşu ile Abdest Gerek

Bir Müslüman namaz kılarken tadil-i erkana riayet etmeli, namazını huşu içerisinde kılmaya çaba sarfetmelidir. Bunu yapabilmek için de öncelikle abdest alırken abdestin edeplerine uymalı, vesvese ve malayani şeylerden uzak durmalıdır. Ebu’l-leys Semerkandi (rh.a) şöyle der: “Kişi hürmet ve saygı göstermeden vesvese ile abdest alırsa, vesvese ile namazını kılar. Namazda dünyaya ait şeyler düşünür ve nihayetinde onun namazı hakkıyla kılınmış ve kabul edilmiş bir namaz olmaz.”

(Ebu’l-Leys Semerkandi, Tenbihü’l-Gafilin, 2/333)

Mutlu Bir Yuva için

İnsana verilen en kıymetli emanetlerden biri de nikah akdi ile kurulan ailedir. Eşler bu emanete sahip çıktıkları müddetçe mutlu olurlar. Aile içerisinde yaşanan sıkıntılardan dolayı eşler birbirlerine buğzetmemeli, hoşlanmadıkları davranışlar sebebiyle birbirlerine kin ve nefret beslememelidirler. Peygamber Efendimiz (s.a.v) konuyla ilgili şöyle buyurmaktadır: “Mümin bir kimse eşine karşı nefret beslemesin. Çünkü onun bazı huylarından hoşlanmasa da hoşlandığı başka huyları mutlaka vardır.”

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Haziran 2018 sayısında