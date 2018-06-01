Bir Güzel Dua

Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan’ı aziz bir misafir edasıyla uğurluyoruz. Onu uğurlarken hüzünleniyor ancak bayram ile seviniyoruz.

DR. HÜSEYİN OKUR

Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan’ı aziz bir misafir edasıyla uğurluyoruz. Onu uğurlarken hüzünleniyor ancak bayram ile seviniyoruz. Ramazan sayesinde geceleri sahurun aydınlığı ile aydınlandık; gündüzleri sabretmeyi, yokluğu, imtihanı, elinde olmayanların hallerini anlamayı bir kez daha kavradık. Ramazan’ın bizlere öğrettiği daha nice güzellikler var elbette. Aile olmayı, Allah için sevmeyi bir arada bulunduğumuz sofraların bereketiyle hatırlattı bu mübarek ay bize. Biz de istedik ki yuva kurmanın, aile olabilmenin ilk basamağı düğün olsun bu ay gündemimizde.

Kapak dosyamızı bu ay Neslihan Beyhan kaleme aldı. Efendimizin (s.a.v) bereketi ve hayrını, külfetinin az ve kolay olmasına bağladığı kuvvetli bir sünneti olan nikah; niyet aşamasından hazırlık süreçlerine, söz kesiminden merasimde verilecek ikramların niteliğine kadar her bir detayıyla bu kapakta yerini buluyor. Okura “Kolaylıkta bereket vardır” deniyor; evlilikten maksadın ne olduğu henüz hazırlık aşamasında olan tüm gençlere hatırlatılıyor. Yalnız Allah’ın rızası için kurulan; aşırılıktan, israftan uzak merasimlerle taçlandırılan; başı güzel, sonu güzel, meyvesi tatlı nice hayırlı evliliklere vesile olsun. Düğününüz mübarek olsun inşallah…

Ramazan Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ederim.