Rahmet Mevsimi

DR. HÜSEYİN OKUR

Akıp giden ömür içerisinde önemli gördüğümüz bazı anları ve olayları zaman zaman kendimize milat olarak kabul ettiğimiz bir gerçek. Bunların bir kısmını idrak etmede muvaffak olabiliyorken bazılarını ise neredeyse başlamadan bırakılan kararlarla sonlandırıyoruz. Ama genel halimize baktığımızda dünya işlerimizle ilgili aynı şeyi söyleyemiyoruz. Dünyaya dair planlarımız için istikrarlı olmaya çalışıyor, olumlu neticeler elde etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnsan için esas olan dünya ve ahiret dengesi iken biz bunun ilk kısmına, dünyaya daha fazla ağırlık veriyoruz galiba. Oysa öyle zamanlar oluyor ki dünya meşgalesinin ağırlığını bir nebze de olsun üzerimizden atabilmemiz için fırsatlar sunuyor bize. İşte her yıl güzellikleri ve bereketiyle gelen üç aylar, eşsiz bir fırsattır hepimiz için. Recep, Şaban ve onbir ayın sultanı Ramazan özellikle her şeyin monotonlaştığı şu modern zamanda, bizi kendimize getiren kutlu sebepler. Bu ayların değeri sevgili Peygamberimizin (s.a.v) üç aylara verdiği önemden kaynaklanmaktadır. Efendimiz (s.a.v) gibi biz de “Allah’ım, Recep ve Şaban’ı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl, bizi Ramazan’a ulaştır” diye dua ediyoruz.

Nisan ayında üç aylara özel olarak kapak dosyamızı, “Gönül Dünyasının Baharı” başlığıyla Prof. Dr. Kemal Yıldız kaleme aldı. Yazıda, üç aylar takviminin yanında ayrıca bu takvime nasıl riayet edileceğine, bu mübarek ayların hakkıyla nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair güzel öğütler de bulunuyor.

Mübarek üç aylar, tüm İslam alemine hayırlar, maddi ve manevi fetihler getirsin inşallah…

Allah’a emanet olunuz.