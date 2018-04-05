Misafir Ağırlama İncelikleri

Haberli misafirlik inceden protokol içerir ve ev sahibine hazırlanması için gerekli zamanı verir. Bu zaman zarfında evin hanımını inceden “vıyvıylar” alır. Öyle ki misafir haberiyle başkalaşım geçiren annenin yüksek enerjisinden korkan ailenin diğer fertleri evde kaçışacak yer arar.

AYŞENUR USLU

Kış aylarından bahara yüzümüzü döndüğümüz şu günlerde söze çiçekli kelebekli selamlarla başlayalım diyoruz efendim. Bu ay yurdumuz insanının yazılı bir kanun olmadığı halde en fazla ritüeli içinde barındıran telaşlarından, misafirlik mevzusundan dem vuracağız.

Türk insanı dünyanın her yerinde “misafirperver” olarak tanınır. Gerek yabancı turistler gerek yurt içi turistler hiç tanımadığı bir kapıyı çalıp da ayran istese, evin sahibi “misafirdir” deyip karınca kararınca mükellef bir sofra hazırlar, ayran da o sofranın minik bir parçası olur.

Haberli Misafir Protokol İçerir

Misafirler, haberli ve habersiz olarak ikiye ayrılır. Habersiz misafirlik anlayışı yüksek seviyede samimiyet içerir ancak günümüz toplumlarında son derece azalmıştır. Zira dünya telaşı ve ev halleri artık çat kapı misafirliğe çok da müsaade etmez.

Haberli misafirlik ise inceden protokol içerir ve ev sahibine hazırlanması için gerekli zamanı verir. Bu zaman zarfında evin hanımını inceden “vıyvıylar” alır. Öyle ki misafir haberiyle başkalaşım geçiren annenin yüksek enerjisinden korkan ailenin diğer fertleri evde kaçışacak yer arar.

Evin hanımı öncelikle kolları sıvar, evi bir güzel köşe bucak temizler. Eli süpürge tutacak çoluk çocuğu varsa onları da sürece dahil eder. Misafirlerin kullanacağı havlulara kadar her şey ince ince düşünülmek durumundadır.

“Siz Kristallere Layıksınız”

Bir sonraki aşama ikramlardır. İkramlar, tatlılar ve tuzlular olarak dengeli bir biçimde planlanmalıdır. Misafir ağırlayacak kadın eş dost arasında marifetleriyle de nam saldıysa sorumluluk düzeyi çok daha yüksektir;

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Nisan 2018 sayısında.