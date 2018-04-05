Helikopter Ebeveynlerin Kanadı Kırık Çocukları

Çocuğuna pervane olan, onu sürekli takip eden, başından ayrılmayan, her görevi onun yerine üstlenip bundan mutluluk duyan; evladına düşünme, tercih etme ve bağımsız hareket etme imkanı tanımayan, onun bugününe ve geleceğine müdahale eden anne babalara “helikopter ebeveyn” diyoruz.

ELİF ÖZDEMİR

Her anne baba çocuğunu en iyi şartlarda büyütmeyi, huzurlu ve başarılı bir insan olarak yetiştirmeyi ister elbette. Evladının hayat boyu yaşayacağı her türlü sıkıntıda ona yardımcı olmak için elinden geleni yapmayacak ebeveyn yoktur. Yine de kimi zaman aşırıya kaçan arzu ve hedeflerimiz yüzünden “yol göstermek” ile “çocuğun yürüyeceği yolu çizmek” arasındaki farkı göremeyebiliyoruz.

Biraz düşünelim, yavrularımızın hayatlarına sürekli müdahale edip onların iyiliği için her şeyin “en güzelini, en doğrusunu, en kusursuzunu” bulmaya çabalamak sağlıklı bir yaklaşım olabilir mi gerçekten? Belki de çocuğu dış dünyanın tehlikelerinden uzak tutmaya çalışırken en büyük zararı veriyor ve onu haddinden fazla koruyor olabiliriz, ne dersiniz? Aşırı korumacı ebeveynlerden olup olmadığımızı anlayabilmek için önce şu soruları cevaplayalım:

Çocuğunuza sıklıkla müdahale etme, gündelik tercihlerine bile karışma ihtiyacı duyuyor musunuz?

Onun adına karar veriyor, tüm problemlerini onun yerine çözmeye çalışıyor musunuz?

Çocuğu sürekli gözetim altında tutmak; hangi koltukta oturduğunu, hangi çorabı giydiğini, hangi oyuncağıyla oynadığını takip etmek sizce normal mi?

Yaşına ve gelişimine uygun bir işi kendi başına yapmak istediğinde dahi tepki gösteriyor musunuz?

Kendinizi, çocuğun yerine getirmesi gereken tüm görevleri onun yerine yaparken buluyor musunuz?

Ya da ömrünüz, çocuğunuz hiçbir olumsuz durumla karşılaşmasın diye saçınızı süpürge etmekle mi geçiyor?

Eğer bu sorulardan bir tanesine bile “Evet” cevabı veriyorsanız, çocuğunuzu koruma eylemini abartıyor ve yazık ki “helikopter ebeveyn” olma yolunda sağlam adımlarla ilerliyorsunuz demektir.

Kim Bu Helikopter Ebeveyn?

Çocuğuna pervane olan, onu sürekli takip eden, başından ayrılmayan, her görevi onun yerine üstlenip bundan mutluluk duyan;

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Nisan 2018 sayısında.