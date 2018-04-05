Gönül Dünyasının Baharı

PROF. DR. KEMAL YILDIZ

Havalar ısınmaya başladı.

Dallar çiçeğe durdu.

Toprak bereketli bulutlarla diriliyor.

Güneşin sıcak yüzü ve gözlerimizde coşku pırıltıları…

Yeryüzü baharla rengarenk…

Gönül dünyamızın da baharı geliyor!

Şimdiden meltemleriyle ruhumuzu okşayan bir bahar…

Bereketlerle dolu aylar: Recep, Şaban, Ramazan…

Gönülleri tevhit nuruyla doyuran bir mevsim…

Hak Teala, bu mevsimi Recep ile başlatıyor.

Kötülük yapmanın, kan akıtmanın haram kılındığı bir ay… Şeytanın ve nefsin mağlup olması gereken bir ay…

Sonra Şaban, Rasul-i Ekrem’in en çok oruç tutarak dikkatimizi çektiği ay…

Nihayet yılın zirvesi Ramazan ve içinde gizlenen en kıymetli an: Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi…

Ve akıp giden zaman…

Bir yıl ne kadar da hızlı geçti! Geçti işte… Geri getirmek imkansız. O halde şimdi, bizlere tekrar büyük bir lütuf olarak bahşedilmiş olan bu mübarek iklimde ne yapmamız gerektiğini konuşmamız lazım. Bu da geçecek çünkü, öncekiler gibi…

Niyetimizi Tazeleyelim

Gelin, her şeyden önce Yüce Rabbimize gönüllerimizi açarak, sadece O’na yönelerek, verdiği bütün nimetler için şükranlarımızı arz edelim:

Ey yüceler yücesi Rabbim!

Yarattığın bütün varlıklar adedince sana hamdediyorum; yaratıcı olarak övgüye layık bir tek Sensin. Beni, Adem babam ile Havva anamın vücudunda takdir eden, nesilden nesile beni ileten; sonunda ana babamın vücudunda hücreye dönüştüren, nihayet anamın rahminde büyütüp dünyaya getiren Rabbim, sana hamdolsun. An bean hücrelerimi yaratıp, nefes nefes beni yaşatan, bana idrak ve anlayış veren, her daim benimle beraber olan ve bütün hatalarıma ve günahlarıma rağmen beni rahmetinle, şefkatinle kucaklayan Rabbim, sana hamdolsun.

Ey Rahman ve Rahim olan Rabbim!

Zayıflığımı, eksikliğimi, gafletimi, hatalar yapıp günahlar işlediğimi kabul ediyor, merhametine sığınıyorum. Beni, annemi-babamı ve bütün müminleri mağfiret eyle.

Ya Rabbi, işlediğim bütün günahlardan ben pişman oldum; keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha yapmayacağım. Nefsime güvenmiyorum, kendimi senin korumana ısmarlıyorum. Sen beni muhafaza eyle.

…

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Nisan 2018 sayısında.