Doğumdan 1 Yaşına Kadar Bebeğinizin Oyun İhtiyacı

AYZIT ULUAT

Küçük bebekler dünyayı oyunla öğrenir, sağlıklı gelişimleri için de bolca oyuna ihtiyaç duyarlar. Duygusal zindelik, öz güven, anne baba ile sağlıklı iletişim, doğru davranışı benimseme ve karakter şekillenmesi gibi çocuğun gelişiminde önemli yer tutan pek çok konu başlığında oyunun büyük katkısı vardır. Bunun farkında olan ebeveynler bebekleri ile doğumdan itibaren keyifli vakit geçirmeye çalışır, ufaklığı her anlamda zinde tutmaya gayret ederler. Bebeklerin oyun ihtiyaçları ay ay farklılık göstermektedir. İlk altı hafta kısa süreli basit eğlenceleri anlamaya çalışırlar, yaşına geldiklerinde ise ilk adımlarla beraber hem temel ihtiyaçları dışındaki tüm zamanlarını oyunla geçirmek isterler hem de oyun oynama şekilleri oldukça değişmiş olur. Anne babaların bu gelişimleri iyi gözlemlemeleri, özellikle küçük bebekleri “aşırı uyarmamaya” dikkat etmeleri gerekir.

İlk 6 Hafta: Bebekler doğumdan bir buçuk aylık olana kadar sadece beslenmek ve uyumak isterler. Gelişimlerini desteklemek için ebeveynlerin onlara sakin, dingin bir ortam sunmaları gerekmektedir. Çok küçük oldukları için oyunla ilgili bir beklentileri yoktur ama anne babalarının yumuşak ses tonuyla kendileriyle konuşmalarına bayılırlar. İnsanlarla göz göze gelmek, farklı yüzler görmek de onlar için oldukça keyiflidir. Hoplatmak, coşturmak küçük bebekleri eğlendirmekten çok sinirlendirir. Aşırı uyarılmak huzurlarını kaçırır.

1,5 Aydan 3 Aya: Bu aylarda aşırı uyarılmak hala bebekleri rahatsız eder. Ortamın sakinliği konusunda ebeveynlerin dikkatli davranmaya özen göstermesi gerekir. Çok hoplatmak, zıplatmak, yüksek sesli müzik, kucağa alıp koşturmak ufaklıkları huzursuz edebilir; uyku düzenleri ve beslenmelerini olumsuz etkileyebilir. Bu aylarda oyun ihtiyacı “çok az” daha artmış olur ve bebekler kısa süreli aktivitelerden hoşlanmaya başlarlar. Örneğin oyun halısındaki ya da ana kucağındaki oyuncaklarla ilgilenebilirler. .

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Nisan 2018 sayısında.