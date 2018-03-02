Yaşayan Bir Ev İçin Sandıkları Açın

MÜZEYYEN YILDIZ

Ninemizden yadigar bir etamin işlemesini, eski poplin kumaşları, çiçekli pazenleri, yıllar yılı öylece bekleyen yarım kalmış el işlerini değerlendirmek, tanımlayamadığımız bir mutluluk verir bizlere. Çünkü naftalin kokulu sandıklar, lüks konsept mağazalarda karşımıza çıkan nostaljik dekorasyon kompozisyonlarından çok daha fazlasını vadeder. Yaşanmışlıkları, anıları, emeği; kendi hikayemizi tekrar hatırlatır. Öyleyse haydi baza altlarını, sandıkları şöyle bir açıp neler var, neler yok bakalım ve bulduklarımızla neler yapabiliriz, birlikte düşünelim.

Nerede O Eski Kumaşlar?

Ninelerimizin diktiği bebek örtüleri, nevresimler, pijama takımları, namazlık eteklerin kumaşlarına hiç dikkat ettiniz mi? Yüzde yüz pamuk olan bu sık dokunmuş kumaşlar neredeyse hiç eskimez. İpek poplinler, pazen kumaşlar, pamuk ketenler… Hepsi zamana meydan okuduğu kadar desenleriyle, renkleriyle de içimizi açan son derece kıymetli kumaşlardır. Eskiler sadece dikmekle kalmamışlar, dikilmelik parça kumaşları çeyizlere de koymuşlar. Onları gün yüzüne çıkarmak için evinizin bir köşesinde Retro tarzını benimseyebilirsiniz. “Vintage” geçmişin modasını temsil eden genel bir tanım iken Retro, daha çok belli bir dönemi sembolize eder. Evinizin bir köşesinde 1960’ların havasını tekrardan estirerek anıları yad etmek; sandıktan çıkan kumaşlarınızla minik yastıklar dikmek, koltuk örtüleri yapmak, belki bir çift fon perde tasarlamak kadar kolay! Hepsi bir arada çok güzel duracaklar.

El Emeği Göz Nuru Tablolar

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Mart 2018 sayısında.