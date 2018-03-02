Rutinler Hayatınızı Daha Düzenli Hale Getirir

Günlük rutinler bebeğin kendini güvende hissetmesini, kaygılarının ve adaptasyon problemlerinin azalmasını sağlar; ayrıca bebeğin çok küçüklükten itibaren kendi yaşantısına ve çevresine dair ufak sorumluluklar almasını destekler.

AYZIT ULUAT

Bebekler her zaman rutinleri sever ve düzenli hayattan hoşlanırlar. Çünkü rutinler onlar için birer “yönlendirmedir.” Bebek büyümeye başladıkça rutinlerin ne anlama geldiğini bilir, gün içinde onu neler beklediğini bu rutinler sayesinde öğrenir. Bu durum bebeğin kendini güvende hissetmesini; kaygılarının ve adaptasyon problemlerinin azalmasını sağlar. Ayrıca çok küçüklükten itibaren bebeğin kendi yaşantısına ve çevresine dair ufak sorumluluklar almasını destekler. Örneğin uyku için oluşturulan rutinler sayesinde bebek yatma vaktinin geldiğini kolayca anlar ve uyku saati geldiğinde herhangi bir zorluk çıkarmaz. Bebeğinizin 4. ayından itibaren belli rutinlere başlayabilir, onu düzenli bir hayata teşvik edebilirsiniz.

Güne başlama rutinleri: Günaydın rutinleri bebeğinizin güne pozitif başlamasını sağlar. Anne ile güvenli bağ kurulmasını destekler ve bebeğin günün ne zaman başlaması gerektiğine dair fikir edinmesini sağlar. Bebeğiniz uyandığında sıcak bir kucaklaşma, birlikte perdeleri açma, emiyorsa günaydın öğünü veya onun adının geçtiği kısa bir günaydın şarkısı güne başlamak için keyifli bir rutin planı olabilir. Bebeğiniz her gün uyandığı saatten daha erken uyandıysa, onun tekrar uykuya dönebilmesi için rutinlerinizi uygulamazsınız ve böylece komutları iletişim kurmadan anlamasını sağlayabilirsiniz.

Uğurlama rutinleri: Ufaklıkların, çalışan ebeveynlerini uğurlaması hem ayrılık kaygılarını azaltır hem de var olan düzenin kolay benimsenmesini sağlar. Bebeğin küçüklükten itibaren annesiyle beraber babasını ya da bakıcısıyla beraber anne babasını sevgi sözcükleri eşliğinde sarılarak işe uğurlaması, ileride yaşanması muhtemel “Beni bırakma, gitme!” krizlerinin de önüne geçilmesine yardımcı olur.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Mart 2018 sayısında.