Oğlumla Nasıl İletişim Kurmam Gerekiyor?

11 yaşında bir oğlum ve 7 yaşında bir kızım var. Kızım 4 yaşına geldikten sonra çalışmaya başladım. Bir anne olarak onlarla hep ilgilendim, kaliteli zamanlar geçirmeye çalıştım.

PEDAGOG PERİHAN GÜL

Merhaba Perihan Hanım,

11 yaşında bir oğlum ve 7 yaşında bir kızım var. Kızım 4 yaşına geldikten sonra çalışmaya başladım. Bir anne olarak onlarla hep ilgilendim, kaliteli zamanlar geçirmeye çalıştım. Eşim hep çok yoğun çalıştı ama ben eksikliğini hissetmesinler diye çocuklarımla küçüklüklerinden itibaren özel olarak vakit geçirdim. Şimdi oğlumla ilgili birtakım sorunlar yaşıyoruz. Zeki bir çocuk, özel yetenekleri olduğunu da düşünüyorum. Fakat inanılmaz hareketli ve dikkat dağınıklığı var. Söylediklerimi dinlemiyor, kafasına göre kararlar alıyor. Bir gün çantasını hazırlayıp evden uzaklaşmak istediğini bile söyledi. Ergenlik dönemine yaklaştığı için hassas davrandım, hiç yargılamadım fakat artık endişelenmeye başlıyorum. Küçük kardeşine karşı da son derece kaba ve sorumsuz. Sen abisin, ona göz kulak olman lazım dedikçe daha da uzaklaşıyor hepimizden. Sizce benim ne yapmam lazım? Yardımcı olursanız sevinirim.

Değerli Okurumuz,

Çocuklarınızın ilk çocukluk yıllarından itibaren kendileriyle birlikte kaliteli vakit geçirmiş olmanız, onlar için büyük bir nimet şüphesiz. Ancak anne olarak ne kadar gayret etseniz de babanın güven verme, disipline etme, model olma alanlarındaki eksikliklerini kapatmanız mümkün değildir.

Çünkü babanın çocuğa ilk zamanlarından itibaren zaman ayırması, doğru rol model olması, çocukla ortak ilgi alanları oluşturup gerçek paylaşımlarda bulunması, sohbet etmesi çocuğun üzerinde son derece önemli tesirler bırakır.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Mart 2018 sayısında.