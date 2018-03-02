PERİHAN MURAT

Cocuğumuzun odasına girdik ve kendi kendine şöyle konuştuğuna tanık olduk: “Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz…” “Evet, arkadaşlar şimdi size nefes almadan nasıl 1000’e kadar sayabilirsiniz, onu göstereceğim…” “Evet, arkadaşlar…” Böylesi bir sahneyle karşılaştığımızda, etrafta kimsenin olmaması önce hafiften endişelendirir bizi, fakat sonra “Yavrucak ne güzel oynuyor” diye düşünüp rahatlar ve evladımızı enteresan oyunuyla baş başa bırakırız, değil mi?

Son zamanlarda iyice ünlenen, özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarımızın ilgisini çeken bir meslek türü var: “Youtuber olmak!” Meslek diyoruz ama pek öyle de değil esasında. Çünkü her ne kadar içinde zengin ve ünlü olmak gibi vaatleri bulundursa da “Youtuber”lığın öyle bilindik mesleki koşulları yok. Çocuklar arasında çok popüler olan bu sektör, anne babaların aslında “Çalışırsan çok başarılı olursun, başarılı olursan zengin olursun” teorisine karşılık; “Ben çalışmadan nasıl zengin olurum, nasıl kısa yoldan ünlü olurum?” arayışının vücut bulmuş hali gibidir.

Genellikle yaşları kendilerinden azıcık büyük olan abla ve abilerinin yaptıklarına hayranlıkla bakan ergenlerimiz, “Ben de bunu yaparım!” diyerek “Youtuber” olmaya karar verebilir. Artık Youtube’undan bahtına ne çıkarsa, evladınız onu kendine örnek alacaktır. Bu bazen yüz çeşit ürünle makyaj videosu hazırlayan aşırı havalı bir abla, bazen insanların davranışlarıyla dalga geçerek kendince komik şakalar yapan bir abi, bazense tehlikeli şeyleri deneyerek cesaretini kanıtlamaya çalışan biri olabilir.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Mart 2018 sayısında.