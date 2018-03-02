Kayınvalidemin Mutsuzluğu Hepimizi Üzüyor

PSİKOLOG CEMİLE AKDAĞ ÇEBİ

Merhaba Cemile Hanım;

Ben dört yıllık evli, iki çocuk annesiyim. Eşimle evliliğimizin ilk zamanlarından beri kayınvalideme olabildiğince yakın ve samimi davrandım. Yeri geldi derdini dinledim, yoldaş oldum. Fakat onun kişisel problemleri kendi evliliğine zarar vermekle birlikte benimkine de yansımaya başladı. Birlikte oturmuyoruz, aynı şehirde yaşamıyoruz fakat telefonda sık sık konuşuyoruz. Bana sürekli dert anlatıyor, hatta kendi kafasında benimle ilgili kurduğu olumsuz senaryoları dahi paylaşıyor. İletişimimize biraz sınır koymak istedim, bu sefer her gün uzun uzun mesajlar yazmaya başladı. Çocuklarım var, aile huzurum ve psikolojim etkilenmesin diye takılmamaya çalışıyorum fakat bu sefer eşimi arayıp saatlerce konuşuyor, ona olumsuz şeyler anlatıyor. Sizce ne yapmalıyım? Eşiyle araları hiç iyi değil, bu sebeple bizimle konuşma ihtiyacı duyduğunu ve bunalıma girdiğini düşünüyorum fakat ben şu halde daha ne yapabilirim? Ona olan muhabbetimi yitirmeye başladım…

Munise

Merhaba Munise Hanım,

Kayınvalideniz belli ki zor bir dönemden geçiyor ve en yakınları olarak sizin sosyal desteğinize ihtiyaç duyuyor. Bu paylaşım sizi olumsuz yönde etkilese de onu geri çevirmek kendini daha yalnız ve çaresiz hissetmesine neden olabilir. Dinlemek bazen en güzel hediyedir. Siz zaten kayınvalidenize yoldaş olarak birlikte güzel bir bağ kurmuşsunuz. Kayınvalidenizin konuşma isteğini bir yardım çağrısı olarak düşünebilirsiniz. Elbette bazen yakınlarımıza yardım ederken kendi dengemizi korumak için iletişime bazı sınırlar koymamız gerekebilir.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Mart 2018 sayısında.