Toprağa Dokunma Zamanı

Çocuğunuzun da bir çiçeği, bitkisi olmalı. Ona, “Bu artık senin! Ona iyi bakmalısın” diyerek bir saksıyı emanet edin ve bitkinin nasıl, hangi aralıklarla sulanacağını, büyümesi için nerede durması gerektiğini anlatın.

MÜZEYYEN YILDIZ

Minik elleri toprakla buluşturmanın, bir bitkiye can suyu vermenin ne manaya geldiğini çocuklarımıza anlatmanın tam zamanı! Mart; toprağın işlendiği, ekim için gübrelendiği; bitkilerin budanıp çoğaltıldığı, saksılarının değiştirildiği önemli bir aydır. Baharın habercisi olarak bağrında nice hayat tohumuna yer açar.

Çocuğunuzla toprağın zenginliğini keşfetmeniz için, yılın her dönemi tarım takvimini takip eden esaslı bir bitki yetiştiricisi; tarla, bağ bahçe sahibi olmanıza gerek yok. Vaktin bereketinden nasiplenmeye niyet edip çocuklarınızla birlikte evinizdeki bitkilerin saksısını değiştirmeniz, bakımını yapmanız; belki ufak bir geziye katılarak fidan dikmeniz yeterlidir aslında. Tüm bunlar onlara sözlerle anlatabileceğinizden çok daha fazlasını ifade eder hayata, canlılığa dair.

Saksı Değişim Serüveni Başlasın!

Bitkinin türüne göre değişmekle birlikte çoğu salon bitkisinin yılda bir kez olsun yenilenmeye, saksı ve toprak değişimine ihtiyacı vardır. Yavaş büyüyen iç mekan bitkilerinin saksılarını 2-3 yılda bir değiştirmek yeterli olsa da çoğumuzun evinde olan Yucca, Difenbahya, Paşa Kılıcı gibi ev bitkilerinin saksılarını tüm canlılar için yeni bir uyanış dönemi olan mart ayında değiştirmek, topraklarını yenilemek ömürlerini uzatacak; bitkileri zararlı hastalıklardan koruyarak görünümlerine canlılık katacaktır. Şimdi hazırsanız, çocuğunuzla birlikte keyif alarak gerçekleştireceğiniz saksı değiştirme işleminin püf noktalarını veriyoruz.

Nasıl Yapıyoruz?

Bakım isteyen, belki artık kabına sığmayan bitkinizin eski saksısından çok değil iki numara daha büyük bir saksıya ihtiyacı var. Gereğinden büyük saksılar bitki köklerinin fazla uzamasına neden olur, bu ise sağlıklı değildir.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Mart 2018 sayısında.