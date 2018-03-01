Komşu Komşunun Zeytin Dalına Muhtaçtır

HAFSA KÖTEN

Geçtiğimiz haftalarda ABD’nin ülke sınırımızda 30 bin kişilik güvenlik gücü kuracağını duyurması ülke gündemimizi oldukça rahatsız etti. Sözde “güvenlik” bizim için büyük bir tehlikeydi. Çünkü ABD’nin eliyle terör örgütlerine yapılan yardımlar ve sağlanan imkanlar arttırılacak, Akdeniz üzerinden dış dünyaya bağlanmaları için Halep’in bir ilçesi olan Afrin terör koridoru olarak kullanılacaktı. Tüm bunlardan önce de PYD/PKK terör örgütü işgalindeki bölgelerde eğitim gören PKK terör örgütü üyeleri, buradan ülkemize sızarak saldırılar düzenlemişti. Bir sonraki saldırıya dur demek, sınırlarımızdaki tehlikeyi bertaraf etmek, 350 bin Suriyelinin evini terk etmesine sebep olan baskıyı ortadan kaldırmak, yüzde 65’i örgüt işgalinde olan Afrin’i refaha kavuşturmak için Türk Silahlı Kuvvetleri “Zeytin Dalı” adıyla bir harekat düzenledi. TSK, Özgür Suriye Ordusu’nun da yardımıyla 20 Ocak’tan beri bölgeyi teröristlerden temizlemeye devam ediyor. 15 Temmuz’da birlik ve beraberlik tablosu sergileyen milletimiz ise bugün askerlerimize ve Afrin halkına yaptığı yardımlarla 21. yüzyılda ensar-muhacir ilişkisinin nasıl yaşandığını tüm dünyaya öğretiyor.

Çevre ve Ekonominin Yeni Dostu: Akıllı Otomat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Atık Yönetimi Müdürlüğü tarafından vatandaşları geri dönüşüme teşvik edecek bir projeye hazırlanıyor: Akıllı Mobil Atık Aktarma Otomatı. Bu otomat sayesinde kağıt, metal, plastik gibi yeniden ekonomiye kazandırılabilir atıklar işlenecek, atıkların ekonomik değerleri İstanbulkart’a kredi olarak yüklenecek. Otomatlarda kıyılarak depolanan atıklar ise geri dönüşüm firmalarına teslim edilecek. Geri dönüşüm bilincini aşılayacak proje için gün sayılırken bu ve buna benzer faaliyetlerin darısı, ülkemizdeki tüm illerin başına olsun diyelim.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Mart 2018 sayısında.