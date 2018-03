Çok Bilinen Az Gülünen Baba Esprileri

Babalarımız özellikle yabancı dil konusunda da kendilerini espri yapacak düzeyde geliştirmişlerdir. “How are you, ne var you?” kalıplarıyla hal hatır sormayı uluslararası bir dile çevirmiş, “How do you do, yattı uyudu!” gibi ifadelerle de soru cevap işlerine girişmişlerdir.