Aile İçinde Kendini Nasıl Tanımlarsın?

GÜLNAR AKBULUT

“Allah ana-babalı büyütsün” dualarıyla gözlerimizi açtığımız yuvamızda öğreniriz hayatı. Sevinçleri, kederleri; her şeyi paylaşırız. Aile; karakterimizin şekillendiği, hayata bakışımızın tohumlarının atıldığı ilk ortamdır. Sevmeyi, sevilmeyi, sorumluluk almayı, zor şartlara karşı sabredebilmeyi ve daha pek çok şeyi öğreniriz yuvamızda. Biz de bu ay gençlere aile içinde kendilerini nasıl tanımladıklarını sorduk. İşte, gelen cevaplar…

Kendimi Merkez Noktada Görüyorum

Kendimi aile içinde merkez noktada görüyorum. Çünkü anne ve babamın arasını idare etmeye çalışan, abi kardeş iletişimimizi güçlendirmeye gayret eden bir konumdayım. Merkez nokta, idare yeridir. İdare eden kişi herkesi hoşnut etmeye çalışan kişidir. Kendisi için değil de ailesini mutlu edebilmek adına yaşayan kişidir. Her konuda fikir sahibi olup aile içinde de bu fikirlerini paylaşabilecek kişidir. Tüm bunlar içinse onlara dini, dünyevi, ahlaki anlamda örnek, olgun bir kişi olmaya gayret etmek gerekir. Fatma Güngördü, 23

Tek Çocuk Olduğumdan İlgi Benim Üzerimde

Ailede tek çocuk olduğum için üstüme düşen görev ve sorumlulukların daha da fazla olduğunu düşünüyorum. Aile içinde herhangi bir sıkıntı olduğunda bazen tüm yük bana kalmış oluyor ve onunla tek başıma mücadele etmem gerekebiliyor. Bazense tek çocuk olduğum için bütün ilgi ve alaka benim üzerimde toplanıyor, genelde bir şey istediğimde tek çocuk olma avantajımı kullanarak buna sahip olabiliyorum. Ancak bir olumsuz tarafı da var ki ailemin benden beklentisi gerekenden fazla olabiliyor ve ben bunu karşılayamadığımda üzülebiliyorum. Zeynep Aydın, 19

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Mart 2018 sayısında.