Sürekli “Beni Seviyor Musunuz?” Diye Soruyor

PEDAGOG PERİHAN GÜL

Merhaba,

Ablamın 12 yaşında, 4 yaşında ve 2 yaşında üç çocuğu var. 12 yaşında olan erkek yeğenim sürekli anne babasına “Beni seviyor musunuz?” diye soruyor. Sizce neden bunu sürekli sorma ihtiyacı duyuyor? Bir de çok telefonla oynuyor. Ablam 2 yaşındaki kızı uyku problemi yaşadığı için 12 yaşındaki yeğenimin telefonla oyalanmasını “Benim işime geliyor” şeklinde karşılıyor ve beşik sallarken kendisi de telefonla meşgul oluyor. Ayrıca dedesinin öldüğünü üzülmesin diye saklamışlar yeğenimden; o da evde yalnızken tesadüfen sosyal medyadan öğreniyor bu gerçeği ve iki üç gün çok ağlıyor, etkisini atamıyor üzerinden. Mümkün olduğunca dikkatimi çeken şeyleri aktarmaya çalıştım size. Sizce sıkıntılı bir durum var mı?

Burcu…

Değerli Okurumuz,

12 yaşındaki yeğeninizin anne babasına sürekli “Beni seviyor musunuz?” diye sormasının sebebi, kardeşlerinin küçük olması ve anne babasının onlarla daha çok ilgilenmesinden kaynaklanıyor olabilir.

Çocuklar hemen her dönemde aileleri tarafından sevildiklerini bilmek ve güvende olduklarını hissetmek isterler. Ergenliğe doğru sadece aileleri değil arkadaşları, komşuları hatta tanıdıkları tarafından da kabul görmek ve sevilmek ihtiyacındadırlar. Ablanız ve enişteniz, 12 yaşındaki yeğeninizi; kardeşleri kadar sevgi ve ilgiye ihtiyacı olmayan, kendi işini halledebilen, büyümüş bir çocuk olarak görebilirler ancak çocuk tarafından bakıldığında durum hiç de öyle değildir. Çocuk için sevgi; ekmek, su, hava gibi temel ihtiyaçlardan biridir ve herhangi bir şarta bağlı olmamalıdır. Ayrıca çocuk büyüdü diye “içimizden sevmek” yeterli değildir. Sevgiyi yeri geldiğince çocuğa ifade etmek gerekir.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Şubat 2018 sayısında.