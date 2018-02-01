Mutfakta Çocuklara da Yer Açın

Çocuklarımızın, bir yemeğin pişip de önümüze gelene kadar hangi aşamalardan geçtiğini, nasıl emekler verilerek hazırlandığını bilmeye hakkı vardır. Şükrün, nimetin; ekmeğin ve emeğin değerini çocuk en kolay mutfakta öğrenir.

MÜZEYYEN YILDIZ

Evlerimizin merkezi, hayatın sıcak koşuşturması içinde zamanımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz mutfaklarımız biz hanımlar için pek kıymetli. Ocağımız, üzerinde tıngır mıngır kaynayan tenceremiz olmasa sahi, ne yaparız? Bize ait gördüğümüz mutfaklarımızda çalışırken kafamız rahat olsun, dikkatimiz dağılmasın, ortalık da fazla karışmasın isteriz. Gelin görün ki anneleriyle daha fazla vakit geçirmek isteyen, ne yapmakta olduğumuzu merak eden çocuklarımız -biz neredeysek orada olmak da istediklerinden- mutfağımızı gün içinde uğrak mekanları haline getirirler. Siz bir yandan çorbayı karıştırıp bir yandan pilavın dibi tutmasın diye göz ucuyla ocağı kontrol ederken onlar eteğinizden çekiştirip bir şeyler anlatma derdindedirler. “Haydi, odana git de oyuncaklarınla oyna” yönlendirmesinden ise pek etkilenmezler.

Çocuklarımızla her an oyun oynayamayız elbette. İlgi ve sevgi ihtiyaçlarını elimizden geldiğince karşılamaya çalışırız ancak bazen bunun yetmediğini ve büyük bir olasılıkla hiçbir zaman da yetmeyeceğini düşünürüz. Evdeki genel sorumluluklarımız ve çocuklarımızın beklentileri arasında sıkışıp kaldığımız böyle anlarda çözümün aslında onları hayata, yapmakta olduğumuz ne varsa ona dahil etmekte olduğunu ise çoğu zaman görmeyiz. Oysa her zaman olamasa da zaman zaman, kendimizi iyi hissettiğimizde günlük mutfak rutinine çocukları dahil etmenin; birlikte kek yapmanın, hamur açmanın, portakal suyu sıkmanın, barbunya ayıklamanın ve fazlasının çocuğa katacağı öyle çok şey var ki!

Basit Fizik Deneyleri

Suyun kaldırma kuvvetini su dolu bir kap içinde yüzen bezelye kabuğu ile görecektir çocuklarımız. Çiğ yumurtanın neye benzediğini, yağın suya göre daha fazla yoğunluk içerdiğini, şekerin yeterli sıcaklıkta nasıl eridiğini… Elbette siz birer fizik ya da kimya profesörü olsunlar, atomu parçalasınlar diye davet etmeyeceksiniz onları mutfağa. Şimdiden yemek pişirmeyi öğrensinler, ünlü birer aşçı olarak dört bir diyara nam salsınlar derdiniz de yok.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Şubat 2018 sayısında.