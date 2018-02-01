İşkence Ne Engelli Ne de Çocuk Dinledi

HAFSA KÖTEN

Geçtiğimiz haftalarda Filistinli vatandaşlar ABD’nin Kudüs kararını protesto etmek için işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan el-Halil şehrinde bir gösteri düzenledi. Protestoya müdahale eden İsrail askerleri evine gitmekte olan down sendromlu Muhammed et-Tavil’i yaka paça gözaltına aldı, işkence etmekten kaçınmadı. Et-Tavil, “İsrail askerleri beni dört saat boyunca hapsettiler. Darp ettiler, kelepçelediler ve bağladılar. Darp ettikten sonra da bir depoya hapsettiler. Ben korkmadım…” sözleri ve basında yayınlanan fotoğrafıyla dünya gündemine oturdu. Psikolojik destek almak için Türkiye’ye gelen down sendromlu genç ve ailesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından misafir edildi. Cumhurbaşkanının et-Tavil’den sonra ağırladığı bir diğer isim de Fevzi el-Cüneydi oldu. Hani şu çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlanarak gözaltına alınan, 21 gün tutuklu kalan, işkenceden sağ omuzu kırılan; Filistin direnişinin sembol ismi henüz on altı yaşındaki Fevzi… Ülkemize gelerek Esenler Belediyesi’nin düzenlediği etkinliğe katılan Fevzi el-Cüneydi verdiği röportajda şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanımda durduğunu gördüm, öğrendim. Allah ondan razı olsun. Türk halkını da çok seviyoruz. Türk halkına, Filistin davasının yanında yer aldığı için ayrıca teşekkür ediyoruz.” Filistinli gencin bu sözleri İsrail askerlerinin konu işkence olunca engelli ve çocuk tanımadığını; şu günlerde gerçek dostluğun, aynı davayı paylaşmanın hem yaraları sarıp iyileştirmedeki etkisini hem de kardeşlik bağını ne denli kuvvetlendirdiğini bir kez daha göstermiş oldu.

3. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul şubesi (TYB), Haşimi Yayınevi ve Halidi Maarif İlim ve Kültür Derneği din ve dil kardeşliğimizi pekiştirmek ve ilim mirasımızla bağlarımızı güçlendirmek amacıyla “Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri”nin üçüncüsünü düzenliyor.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Şubat 2018 sayısında.