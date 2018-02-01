ELİFE ATEŞ

Başlıktaki ünlem cümlesi dikkatinizi celbedip beyninizin sağ lobundaki semantik (anlambilim) kodlarınızı az biraz zorlamış olabilir. Telaşa mahal yok. Hepiniz muhakkak duymuşsunuzdur bu cümleyi. Az sonra ben söyleyince melodisi bile gelecek kulağınıza. Kendisi, Osmanlı’da askeri musikiyi icra eden topluluğun yani “mehter”in cenk marşına aittir. Kardeş cümlelerini de söyleyeyim de hatırlayın artık: “Rahim Allah Kerim Allah / Ey şanlı ordu ey şanlı asker / Haydin gazanfer umman-ı saf-der / Bir elde kalkan bir elde hançer / Serhadda doğru ey şanlı asker…” Hatırladınız değil mi? O vakit açıklama kısmına geçebiliriz. Sevgili okurlar, “gazanfer”, aslen “arslan” demektir; mecaz yoluyla kahraman, yiğit kimseler için de kullanılagelmiştir. Burada hitap Osmanlı askerinedir. Gelelim “saf-der”e… “Saf”ı hepiniz biliyorsunuz; “sıra, dizi” anlamına gelir. “Der” ise “yaran” manasına gelen Farsça orijinli bir kelimecağızdır. “Saf” ile bir araya gelince “safları yaran, safları delen” manasına gelivermektedir. Hitap yine Osmanlı askerinedir ve “Haydi arslanlar, safları yarıp geçenler, cenk meydanına!” demektedir. Böyle güçlü bir motivasyonu alan ordu hiç yerinde durabilir mi? Bu ay pek cesur, pek kavi ata dedelerimizden ilhamla ben de kendimi cenk meydanlarında buldum. Topladığım cenk ganimetlerini de size getirdim. Bakalım ne getirmişim? Ya Allah bismillah!

AT DİZİ AT DİZİNE, ER DİZİ ER DİZİNE

Sevgili muhteremler; bilirsiniz, ordularda komutanlar olur. Komutanlar komut verir. “At dizi at dizine, er dizi er dizine” de bu komutanlar tarafından vaktizamanında verilmiş bir komuttur. Safların sıklaştırılması gerektiğini askerlere bildirir. Hatta nasıl sıklaştırılacağını da: “At dizi at dizine, er dizi er dizine!” Haydi breee…

BEHRAM BEY OĞLU DELİ AHMED BEY

Bu kişi zannettiğiniz üzere çok meşhur bir cenk kahramanı filan değil. Hatta kendisine dair biyografik bir bilgi de veremeyeceğim. Fakat bu zat-ı muhterem her ne etmişse adı savaş literatüründe mecazlaşıp “lafta kahraman, en önde gidip savaş zamanı kaçan sahte bahadır, pehlivan-ı puf (puf pehlivanı)” karşılığında kullanılmış.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Şubat 2018 sayısında.