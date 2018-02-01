Hasta Eşimi Memnun Edememek ve Gerçek Duygularımı Gizlemek Beni Tüketiyor

PSİKOLOG CEMİLE AKDAĞ ÇEBİ

Cemile Hanım merhaba,

36 yaşında 3 çocuk annesiyim. Benim eşim hasta ve birkaç yıldır yatağa bağlı yaşıyor. Hastalığı giderek artıyor, bağımlılıkları da… Onu çok seviyorum, ona itinayla bakıyorum ama kendisi bana karşı çok öfkeli. Eşimin bakımı yanında çocukların ve evin bütün iç-dış işlerine ben koşturuyorum. Bedenen zorlanıyorum ama asıl beni yoran eşimin öfkesi, memnuniyetsizliği ve sürekli beni suçlaması. Bana böyle haksızlık ettiği için içimden ben de ona çok kızıyorum ama tüm suçlamalarına ve öfkesine rağmen gerçek hislerimi ona asla yansıtmıyorum; tam tersi, güler yüzlü davranıyorum hep. Ne yaparsam yapayım eşimi memnun edememek ve gerçek duygularımı gizlemek beni tüketiyor inanın. Lütfen bana bir yol gösterin.

Firuze…

Hayat arkadaşınızın bakımını üstlenmek hem çok büyük bir fedakarlık hem de duygusal ve fiziksel açıdan yorucu bir süreç olmalı… Ne yazık ki bakan kişinin yaşadığı zorluklar her zaman anlaşılmayabiliyor. Bir araştırma kronik hastalığı olan yakınlarına bakanların, baktıkları hastalardan bile daha düşük yaşam kaliteleri olabileceğini gösteriyor. (Rees, 2001) Her şeyden önce, yaşadığı sıkıntılarla birlikte farklı bir ruh haline sahip olan bir eşle beraber oluyorsunuz. Ne kadar güçlü olsanız da hayatınızdaki kayıplar hem eşinizi hem sizi yas sürecine sürükleyebiliyor. Bu sürecin özellikle inkar ve öfke dönemlerinde, kişiler arasında suçlama ve savunmalar sık sık yaşanabiliyor.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Şubat 2018 sayısında.