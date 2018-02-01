Emmeyi Reddetmenin Birçok Nedeni Olabilir

AYZIT ULUAT

Bütün bebekler güçlü bir emme duygusuyla dünyaya gelirler. Ciddi bir sağlık problemi yoksa bebeklerin dönem dönem emmeyi reddetmesi sıkça yaşanan bir durumdur ve doğru tutumlar sergilendiğinde “geçicidir.” Bazen bebekler doğar doğmaz bazense biraz büyüdükten sonra hiçbir problem yokken aniden emmeyi reddedebilir. Yaşanan sıkıntının ciddiyetine göre reddetme süresi de uzayabilir.

Yenidoğanlarda Meme Reddi: Yenidoğanlarda emmeyi reddetme oldukça nadir görülen bir durumdur. Çünkü bebekler emmeye hazır bir şekilde dünyaya gelirler. Ancak bazen zor doğumlar, annenin gebelik ve doğum sürecinde yorulması, kaygısı ve aşırı stresi emzirme sürecini doğrudan etkileyebiliyor. Zor doğumlarda bebek de anne gibi yorgun ve bitkin olabiliyor. Bu yüzden hayatın ilk saatlerinde emmeyi reddedebiliyor. Gergin yapıdaki annelerin ise enerjisi bebeğe sirayet ediyor, bu da emzirmeyi olumsuz etkiliyor. Şefkat dolu, sakin ve sahiplenici bir kucak, emme refleksini her zaman destekler.

Diş Çıkarma: Emmeyi reddetmenin en sık görülen nedenlerinden biri “diş çıkarma”dır. Diş çıkarma dönemlerinde bebeklerin diş etleri hassaslaşır, kaşınır ve bebeğe rahatsızlık verir. Ufaklık, huysuzlaşır ve diş çıkarma dönemlerinde bu yüzden emmeyi reddeder. Ama bu durum geçicidir, bebeği emmesi için çok zorlamamak gerekir.

Sütün Akış Hızı: Sütün akış hızı emmeyi doğrudan etkiler. Süt çok hızlı aktığında bebek o hıza yetişemediği ve yutkunmakta zorlandığı için sinirlenir ve emmekten vazgeçer. Bu durumda emzirmeden hemen önce sütün fazlasını biraz sağmak gerekir. Bazen de bu durumun tam aksine, süt akışı normalden çok daha yavaş olabilir. Akışın yavaş olması genelde süt yetersizliğinden kaynaklanır. Bunun için bebeği sık sık emzirip, bol miktarda sıvı tüketilmelidir.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Şubat 2018 sayısında.