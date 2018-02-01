Başarıdan Ne Anlıyoruz?

DR. HÜSEYİN OKUR

Eğitim; insanın doğumundan ölümüne, kendisine ve topluma karşı hak ve vazifelerini icra edebilmesinin zorunlu bir sonucu olarak edinmesi gereken bilgiler toplamıdır. Eğitim için onlarca tarif yapılabilir. Ancak bütün tanımlamaların temelinde eğitim, insanın erdemli bir insan oluşunun kemal basamaklarını ifade eder. Aslında gerçek manada “eğitimli insandan” murat edilen de onun sorumluluklarını kavramış bir birey olmasıdır. Bugün eğitim ve başarıdan anlaşılan şey ise modern eğitim sistemlerinin öncelediği matematiksel başarı kriterleridir. Günümüzde hiçbir ebeveyn de bundan kurtulabilmiş değildir. Hatta başarı denilen şey bildiğimiz sınav sonuçlarıyla kıstas edilmektedir. Olması gerekenin bu olmadığını fark edebilmek için ne gün görüp yaşlanmaya ne de eskilerin “Nerede o eski gençler!” hayıflanmalarını duymaya gerek vardır. Bu sayımızda Elife Ateş, “Başarısızlık da Sevgiye Dahil mi?” başlığıyla “başarı” konusunu irdelemekte, çocukların eğitim hayatları boyunca ne yazık ki en çok karşılaştıkları ve tesiri altında kaldıkları “başarı baskısı”na değinmektedir. Tabii örnek sahası çocuklar olmakla birlikte bize de verilen önemli mesajlar bulunmaktadır.

Gayret bizden, başarı Allah’tandır.

İnşallah 150. sayımızda görüşmek dileğiyle, Allah’a emanet olunuz.