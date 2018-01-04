Kitap Sevgisi ve Okuma Alışkanlığının Temelleri Bebeklik Döneminde Atılır

AYZIT ULUAT

Küçük çocuklara okuma alışkanlığı ve kitap sevgisi kazandırmak için büyümelerini beklemeye gerek yoktur. Özellikle teknolojinin birbirinden cazip uyarıcıları ile bizi büsbütün kuşattığı günümüzde, bebekler kitap ile ne kadar erken tanıştırılırsa o kadar iyi olur. Bebeklerin doğal gelişimini desteklemek ve okuma alışkanlığının temellerini atabilmek açısından da kitapları sevdirmek son derece önemlidir.

Bebeğinizi dördüncü ayından itibaren kucağınıza alıp günün belli saatlerinde kitap okuma etkinlikleri yapabilirsiniz. Bebeğiniz, tam olarak ne anlattığınızı anlayamaz ama hayatının ilk aylarından itibaren kitapla, okuma eylemiyle tanışık olması önemlidir. Günü geldiğinde okuduğunuz kitaplar küçüğün hem tutumlarını hem de konuşma becerisini şekillendirmeye katkı sağlar. Bunların haricinde kitapların bebeklere kazandırdıkları; güçlü hayal dünyası, erken konuşma, kelime dağarcığının genişlemesi, sosyal iletişim becerisi ve anne baba ile kaliteli zaman geçirme şeklinde sıralanabilir.

İlk İş Uygun Kitap Seçimi

İki yaşından küçük çocuklar için kitap seçerken; kitapların büyük resimli, her sayfada en fazla birkaç cümlenin bulunduğu renkli, eğlenceli nitelikte olmasına dikkat edilmelidir. Dikkat süreleri bu yaşlarda zaten az olan ufaklıkları sıkmamak önemlidir. Özellikle bir yaşından büyük bebeklerde tanıdığı, öğrendiği, gördüğü hayvanları konu edinen kitaplar; okuma saatlerini daha ilgi çekici bir hale getirir.

Etkinlik Saatleri Önemli

Kitap okuma saatleri bebeğin keyifli zamanlarına denk getirilmelidir. Bebeğin uykusunu almış, karnını doyurmuş ve kitap okuma saatinden önce ebeveyniyle birlikte keyifli oyunlar oynamış olması önemlidir. Bebek oyuncaklarla oynamak istiyorken ona zorla kitap okumayı sunmak sağlıksız olacaktır.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Ocak 2018 sayısında.