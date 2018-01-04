Eşim Oyundan Başını Kaldırıp Beni Görmüyor!

PSİKOLOG CEMİLE AKDAĞ ÇEBİ

Merhaba Cemile Hanım,

Ben dört yıllık evliyim, bir kızım var. Eşim özel bir şirkette çalışıyor, bense şimdilik ev hanımıyım. Sıkıntım, eşimin online oyun bağımlısı olması. Bağımlılık diyorum; çünkü her akşam bilgisayarın başına oturup saatlerce oyun oynuyor. Yorgun olduğu zamanlarda bile en az bir-iki saat oyun oynuyor, öyle yatıyor. Bekarlık döneminden biliyorum, oyun sevdası onda uzun yıllara dayanıyor. Fakat evliliğimizin ilk dönemlerinde durum o kadar feci değildi. Şimdi birlikte geçirdiğimiz vakitler neredeyse kalmadı. Çok üzülüyorum, kendimi değersiz hissediyorum. Benimle vakit geçirmekten keyif almıyor, hafta sonu gezelim desem yüzünü asarak istediğimi yapıyor. Sizce ne yapmam lazım? Çocuk değiliz artık, eşim 28 yaşında. Ne olur yardımcı olun Cemile Hanım. Bebeğim henüz küçük ama benim ilgiye, onunla tekrar iletişim kurmaya çok ihtiyacım var.

Merhabalar,

Evliliklere sadece kendimizi değil, geçmiş alışkanlıklarımızı da getiriyoruz. Bu alışkanlıklar bazen bekar hayatımızda olduğu kadar yer tuttuğunda, aileye ve onlarla geçirilecek zamana yer kalmayabiliyor. Bu alışkanlıklar evlilikteki muhabbete de paylaşıma da zarar verebiliyor.

Eğer evliliğinize sağlam bir başlangıç yaptıysanız, sevginiz ve saygınız yerinde duruyorsa bu sorunu birlikte aşabilirsiniz. Ancak sorunu tartışırken hor görme, suçlama, savunma ve duvar örme (konuşmama) gibi davranışları ne kadar az sergilerseniz, o kadar hızlı yol alırsınız. Amacınızın sizden son derece farklı olan eşinizi değiştirmek değil, anlamak ve kendinizi ifade etmek olduğunu unutmayın.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Ocak 2018 sayısında.