“Ellerimi Yıkarım, Yıııkarım, Yıkarım Sabunlaaa”

Çocuklar öğrendikleri gündelik bilgileri bile ritmik ezgilere dönüştürebilir ve bu basit şarkılarla tekrar ettiği bilgiler çocuğun zihninde daha kalıcı olur.

PERİHAN MURAT

Elmalar yeşil, kırmızı; limonlar sarı ve yeşil laylililii laay”, “Birden sonra ikiiii, ikiden sonra üüüüç, üçten sonra hop dört, beş, altı…” gibi mırıldanmalar, çocukların dilinden düşmeyen nakaratlara dönüşür. Siz kendi kendine konuştuğunu sanırsınız ama o kendine yeni bir oyun bulmuştur.

Çocuklar öğrendikleri gündelik bilgileri bile ritmik ezgilere dönüştürebilir ve bu basit şarkılarla tekrar ettiği bilgiler çocuğun zihninde daha kalıcı olur. Sizin saatlerce öğretmeye çabaladığınız şeyleri o, mani ya da tekerlemelerle kısa sürede şarkıya dönüştürüp hafızasına kaydeder.

Ritim ve kafiyeler çocuğun kolaylıkla öğrenmesini sağlar. Çocuklar şarkı söylerken duyuları daha iyi çalışır; duyduğunu anlamaya hatta ileride anladığını yazmaya daha kolay adapte olurlar. Yeni sözcükler ve cümle yapıları geliştirip konuşmaya çalışırlar. Bunları ritmik şekilde söylediklerinde konuşma becerileri ve diksiyonları gelişir. Hatta kendi şarkılarını uydurması çocuğun kendini ifade ederken daha özgüvenli olmasını bile sağlar. Duaları ezberlerken, yeni alışkanlıklar kazanırken ya da okul derslerinde -özellikle dil eğitiminde- ritmik tekrarların çocuğunuz üzerindeki olumlu etkilerine şaşırarak tanık olabilirsiniz.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Ocak 2018 sayısında.