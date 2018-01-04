Bebe Belik Giyim Kuşam Modası

Bebek modalarından en fazla nasibini alan kız bebeklerdir. Marul demeti gibi fırfırlardan görünmeyen kıyafetlerini tamamlayan, taşlarla süslenmiş ayakkabıları ve son olarak kendi başlarından en az iki kat daha büyük fiyonklu saç bantlarıyla oyuncak bebek gibi vitrine çıkarlar.

AYŞENUR USLU

Sevgili okuyucularımız, hepinize selamlar ederek; büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperekten yazıma başlıyorum. Bu ayki konumuz bebek modası. Son dönemlerde çok şeyler değişti, giyim sektörü keşfedilmemiş alanlar belirleyip aldı yürüdü. Yeni yeni modalar, trendler icat etti. Bu trendlerden biri de bebe belik giyim ve de kuşam modası oldu.

Bizler, vaktizamanında nenelerimizin bebe orlonundan örüp analarımızın çeyizine koyduğu patik ve yelekleri giyinmiş, Amerikan bezlerine hacet gidermiş nesiller olarak büyüdük. Analarımızın daha evlenmeden çeyizlerinde bulunan o birkaç bebek kıyafeti bir nevi maya görevi görür, evlendikten sonra işler ciddiye binince bebe giysilerinin sayısı organik bir biçimde artardı. Ne de olsa doğmamış bebeye don biçilmezdi.

Aynı Giysilerle Birkaç Nesil Büyütülürdü

Kadınlar ellerine ip verilince, üzerinize afiyet tepeleri de atarsa sık ilmeklerle bina bile dikebilecek varlıklardır ama yine de örmeyi en sevdikleri şeyler bebek kıyafetleridir. Zira uzun zaman almaz, modellerle eğlenceli hale gelir; fazla ilmek sayısı olmadığından sıkıcılığı yoktur. Eski zamanlarda tekstil böylesine çeşitlilik göstermediğinden bebekler üç yaşlarına kadar analarının ördüğü ya da diktiği kıyafetleri giyerlerdi. Analar, çabucak küçülen kıyafetlere para yatırmayı israf gibi görür ve bu minik insanlar için yeri gelir yeni kıyafetler bile örmezdi. Eskimeye fırsat bulmadan küçülen elbiseler eş dost ve akraba çevresinde bir değiş tokuş döngüsüyle hareket eder, aynı giysilerle birkaç nesil büyütülürdü böylece.

Özellikle son on yılda çocuk kıyafeti modası yeni doğandan itibaren öne çıkar oldu. İşte tam da o zamanlardan beridir bebeklerdeki süs püs, kız-erkek demeden doludizgin gitmekte. Anneler ise kimi zaman ucuza temin ettiği kimi zaman bir araba para döktüğü bu kıyafetlerle çocuklarını “kokoş” sıfatına uygun giydirebilmektedir. Hatta giydirmekle kalmayıp sosyal medyalarda yayınlamakta ve sanki bir “moda ikonu” yetiştirmektelerdir.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Ocak 2018 sayısında.