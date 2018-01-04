Aksesuar Kullanımında Yenilikçi Fikirler

MÜZEYYEN YILDIZ

Evlerimizin şıklığını tamamlarken zevkimizi, karakterimizi de yansıtan aksesuar ve dekoratif objeler biz hanımların vazgeçilmezleri arasında. Çini tabaklar, çiçekler, vazolar, mumlar, abajurlar ve daha fazlası… Hatta son zamanlarda “coffee table book” denilen, dönemin trendi aynalı orta sehpaların üzerine kondurulan bol resimli kalın kitaplar -bazen içleri tamamen boş olan ahşap kutular da şık kitap kapağı kılıflarıyla kaplanıyor- dahi evlerdeki olmazsa olmaz aksesuarlar grubuna girmiş bulunuyor. Bazılarımız sosyal medya ile alarmı verilen trendlere uyadursun, hemen hepimizin evinde olan çiçek, tabak, mumluk, ne işe yaradıkları tam olarak belli olmasa da salonlarımızı süsleyen ilginç vazomsu objelerle neler yapabileceğimize bir bakalım şimdi.

Kendi Tablonuzu Oluşturun

Tüm vazolar masanın ortasında duracak, dekoratif objelerin her biri takım halinde konsolu süsleyecek diye bir kaide yok. Hatta simetriye kesin ölçülerle riayet edildiğinde her zaman keyifli sonuçlar da çıkmıyor ortaya. Objeleri yerleştirirken grup oluşturmak, renk ve stillere dikkat ederek kümeler kurmak ortaya ahenkli bir bütünün çıkmasına yetiyor da artıyor bile. Aynı vazonun çikolata gondolu, takım bir şamdanı ve ibriği-sürahisi olmak zorunda değil. Farklı objeleri renklerine, tarzlarına göre de bir araya getirebilirsiniz. Kendi içlerinde uyumlu renklerde olan objeleri “V” kuralına göre önlü arkalı dizdiğinizde, bir ressam gibi ahenkli bir tablo oluşturduğunuzu göreceksiniz. Dilerseniz, köşenize bir isim de verebilirsiniz. Bu köşe: Mavi Rüya köşesi…

Fiskosta Çiçek, Masada Çiçek, Her Yerde Çiçek!

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Ocak 2018 sayısında.