PSİKOLOG CEMİLE AKDAĞ ÇEBİ

Merhaba Cemile Hanım,

48 yaşındayım, son zamanlarda kendimi psikolojik olarak fazlasıyla yıpranmış hissediyorum. Henüz yeni torun sahibi oldum, bu durumun beni mutlu etmesi gerektiğinin farkındayım, mutluyum da aslında… Fakat iç huzuru bir türlü yakalayamıyorum desem yeridir. Çocuklarımın davranışları fazlasıyla gözüme batıyor, özellikle torunumun bakımında fikir ayrılıklarına düştüğümüz oluyor. Saygı beklentim daha da arttı sanki. Ya her zamankinden daha fazla alıngan oldum ya da evlatlarımın gözünde eskisi gibi değilim. İkisi de evli olan çocuklarımla sık sık görüşüyoruz ama ben yine de kendimi içten içe yalnız hissediyorum. Yeniyetme bir ergen gibi bu tip duygular hissediyor olmaktan dolayı utanıyor, bu mutsuzluğuma bir anlam veremiyorum. Sizce sorun bende mi? Yaşlandıkça bunalıma mı girmeye başladım?

Merhabalar,

Bütün sistemlerde olduğu gibi ailelerde de her bireyin birbirini etkilediği bir denge ilişkisi vardır. Her yeni olayda, örneğin aileye yeni bir birey eklendiğinde, bir evlilik ya da doğum olduğunda bu denge kaçınılmaz olarak değişir. Eminim hem çocuklarınızın evliliği hem torunlarınızın doğumu aile ilişkilerinizde büyük değişimlere yol açmıştır. En güzeli, kendi değişen rolümüzün farkına varmak ve kırıldığımız durumlar var ise onu doğru şekilde ifade edebilmektir.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Kasım 2017 sayısında.