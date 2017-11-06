Uyku Eğitiminden Korkmayın!

Düzenli uyku bebeklerin sağlıklı gelişimleri için son derece önemlidir. Çünkü saat 22.00-03.00 Arası büyüme hormonları salgılanır. Uzmanlar o saatler arasında bebeklerin uykuda olması gerektiğini belirtirler.

AYZIT ULUAT

Çocukların; sağlıklı zihinsel ve fiziksel gelişimleri, gün içindeki plan ve değişimlere uyum gösterebilmeleri, sağlıklı beslenmeleri ve ebeveynle daha kaliteli zaman geçirebilmeleri için yeterli uykuya ihtiyacı vardır. Uykusunu alamamış çocuklar durgun, dalgın ya da tam tersi aşırı hareketli olabilirler. Dikkat toplayamama, iştahsızlık ve huysuzluk gibi sorunlar yaşayabilirler. Gece ve gündüz uykuları birbirinin sıkı takipçisidir; gece uykusunu alamayan ufaklık, gündüz uykusunu o gün reddedebilir. Bu sorunlardan uzak, sağlıklı bir düzen içinde bebek büyütebilmek için de uyku eğitimi gereklidir. Bebek ek gıdaya geçtikten sonra gönül rahatlığıyla eğitime başlayabilirsiniz. Unutmayın ki bebek büyüdükçe eğitim de zorlaşabilir. Uyku eğitiminin amacı; yıllar süren uyku problemlerinin yaşanmaması, bebeğin kendi yatağında kaliteli bir uyku uyuması, gece uyanmalarının son bulması ve “uyku süresi” içindeki uyanışlarda kendi kendine tekrar uykuya dönebilmesini sağlamaktır.

Eğitim Öncesi Aile İstişaresi

Eğitime başlamadan önce anne babanın hemfikir olması çok önemlidir. Ebeveynler bu sürecin kolay geçmeyeceğinin farkında olmalıdırlar. Eğitim süresince -özellikle başlangıç zamanlarında- bebek ağlayabilir, anne babalar fazlasıyla yorulup gerilebilir. Çocukta kafa karışıklığına neden olmamak için başlanan eğitim yarıda kesilmemelidir. Bu yüzden ciddi bir sabır ve anlayış gerektiren yeni uyku sistemine, anne baba tam kararlıyken başlanmalıdır.

Gece Beslenmelerini Bitirin

Kesintisiz bir uykuya en büyük engellerden biri gece beslenmeleridir. Bebek doğumdan itibaren süregelen beslenme alışkanlıklarını, anne yön vermediği sürece devam ettirir. Bebeğin katı gıdaya geçmesiyle aslında gece beslenmelerine de ihtiyacı kalmamış demektir. …

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Kasım 2017 sayısında.