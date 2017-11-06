Tuvalet Meselesi Bir Kabusa Dönüşüyor

PEDAGOG PERİHAN GÜL

Merhaba Perihan Hanım,

Benim 26 aylık bir oğlum var. Konuşabiliyor, üç kelimelik cümleleri bile rahatlıkla kuruyor. Etrafımdaki herkes oğluma tuvalet eğitimi vermek için geç kaldığımı söylüyor. Müzikli, eğlenceli bir lazımlık aldım ve oğlumu ona oturtmayı defalarca denedim. Fakat korkuyor, tuvaletini lazımlığa yapmaktan kaçınıyor. Normalde biraz daha beklerim, bu konuda çocuğun “hazırım” işaretini dikkate almamız gerektiğini daha önceki yazılarınızda söylemiştiniz. Fakat bezini değiştirmemi de istemiyor. Esas sıkıntımız bu zaten. Bir türlü baktırmıyor altına, pişik oluyor sonra. Gerçekten çok zorlanıyoruz. Tuvalet meselesi bir kabusa dönüşsün istemiyorum. Bir de istemediği durumlar karşısında çığlık atma huyu var, güzellikle “yapma” da desem, görmezlikten de gelsem vazgeçmiyor bağırmaktan. Bana yardımcı olabilir misiniz?

Merhaba değerli okurumuz,

Tuvalet eğitimine başlanırken çocuğun bu eğitime hazır olup olmaması en önemli husustur. Çocuk vakti gelmeden zorlandığı takdirde annenin bıkıp bezeceği, çocuğa da sıkıntı verecek bir süreç yaşanması kaçınılmaz olur. Bu sebeple çocuğun hem fiziksel hem de zihinsel olgunluğa erişmiş olması gerekir. Oğlunuzun konuşma becerisinin iyi olması tuvalet eğitimine başlamak için yeterli sebep değildir.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Kasım 2017 sayısında.