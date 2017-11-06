Mekana “Örgü” Sıcaklığı Gelsin

Evinizde yapacağınız ufak değişikliklerle tam bir geçiş mevsimi olan sonbahara “kışa hazırım” mesajı vermek hiç de zor değil.

MÜZEYYEN YILDIZ

Evinizde yapacağınız ufak değişikliklerle tam bir geçiş mevsimi olan sonbahara “kışa hazırım” mesajı vermek hiç de zor değil. Yün örgüler, eski hırkalar içinizi ısıtacak basit dekorasyon fikirlerine dönüşerek yaşadığınız mekanın havasını değiştirirken içinizdeki örme isteğini tekrar uyandıracak…

Koltuk Şalları İçin İşlevsel Bir Sergi Alanı

Otururken, uzanırken şöyle bir üşüme geldiğinde hemen ihtiyaç duyduğunuz koltuk şalları (örtüler, polarlar…) zamanla ailedeki kişi sayısına göre artış gösterip odanın bir anda karmakarışık bir görünüme kavuşmasına neden olabiliyor. “Elimizin altında dursun, üşüyünce sırtımıza alıverelim” istediğimiz bu örgü şallardan, odamızın dekorasyonu ile uyumlu renklerde, güzel ve işlevsel bir köşe oluşturabiliriz oysa. Ahşap bir merdiven, kullanılmayan bir ranza korkuluğu ya da basit raf sistemi ile örtülerinizi sergileyerek odanızda hem hoş bir dekorasyon elde edebilir hem de elinizi attığınızda alıvereceğiniz kolaylıkta bir sistem oluşturabilirsiniz.

Eski Hırkalardan Dekoratif Yastıklar

Kim demiş hırkadan yastık olmaz diye? Özellikle ahşap düğmeli eski hırkanızdan konsept mağazalarda onlarca liraya satılan dekoratif yastıklara taş çıkartacak yastıklar elde edebilirsiniz. Kolları tüylenmiş, sökülmüş ya da artık giymediğiniz -fakat bir türlü vazgeçemediğiniz- hırkalarınızın düğmelerini…

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Kasım 2017 sayısında.